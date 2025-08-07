scorecardresearch
 

अब पुतिन से फेस-टू-फेस बातचीत करने को तैयार हैं जेलेंस्की, अगले हफ्ते हो सकती है मीट‍िंग

जेलेंस्की की पुतिन से मुलाकात की मांग और ट्रंप-पुतिन की संभावित बैठक से शांति की उम्मीद जगी है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच गहरे मतभेदों को देखते हुए बातचीत आसान नहीं होगी. जेलेंस्की ने कहा कि दबाव रूस पर काम कर रहा है, लेकिन हमें और अमेरिका को सावधान रहना होगा कि रूस कोई धोखा न करे.

Vladimir Zelensky-Vladimir Putin
Vladimir Zelensky-Vladimir Putin

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अब आमने-सामने मुलाकात की मांग की है ताकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म किया जा सके. ये बयान ऐसे समय में आया है जब खबरें हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं.  

रूसी न्यूज एजेंसी RIA के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप और पुतिन की बैठक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अगले कुछ दिनों में ये मीट‍िंग हो सकती है. ये कदम यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है. 

जेलेंस्की की अपील और ट्रंप की कोशिशें

जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन से सीधी बातचीत जरूरी है. मैं इसके लिए तैयार हूं. दूसरी ओर The New York Times और Reuters की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अगले हफ्ते पुतिन से मिलने की योजना बना रहे हैं जिसके बाद वे जेलेंस्की और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय (ट्रायलैटरल) मुलाकात कर सकते हैं. ये जानकारी ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के बाद सामने आई है, जिसे ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बेहद सकारात्मक बताया. 

पुतिन-ट्रंप की मुलाकात की भी तैयारी

रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकॉव ने कहा कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के लिए सभी जरूरी सहमति बन गई है. अगले हफ्ते का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जगह का ऐलान बाद में होगा. वहीं, कुछ अमेरिकी मीडिया (CNN) ने व्हाइट हाउस के हवाले से कहा कि संगठनात्मक दिक्कतों के कारण यह मुलाकात अगले हफ्ते होना मुश्किल हो सकता है. फिर भी, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की कि रूस ने ट्रंप से मुलाकात की इच्छा जताई है और ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की दोनों से मिलने को तैयार हैं.

