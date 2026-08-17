scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूक्रेन युद्ध का विरोध करने की सजा... रूसी नेता को 11 साल की जेल, चुनाव लड़ने पर भी लगा बैन

मॉस्को की अदालत ने विपक्षी नेता लेव श्लोसबर्ग को यूक्रेन युद्ध का विरोध करने के आरोप में 11 साल और एक महीने की जेल की सजा सुनाई है.

Advertisement
X
: रूस के सीमावर्ती इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन हमले से हुआ नुकसान. (File Photo)
: रूस के सीमावर्ती इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन हमले से हुआ नुकसान. (File Photo)

मॉस्को में एक रूसी अदालत ने यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाले प्रमुख विपक्षी नेता लेव श्लोसबर्ग को दोषी करार देते हुए 11 साल और एक महीने की जेल की सजा सुनाई है. रूस में अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के बीच यह फैसला सामने आया है.

लेव श्लोसबर्ग विपक्षी याब्लोको पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले और युद्ध को लेकर सार्वजनिक रूप से विरोध जताया था. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से क्रेमलिन युद्ध की आलोचना करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता रहा है. याब्लोको रूस की एकमात्र आधिकारिक राजनीतिक पार्टी है, जो खुलकर यूक्रेन युद्ध का विरोध करती है.

श्लोसबर्ग के खिलाफ पिछले दो वर्षों में यह दूसरा मुकदमा था. सोमवार को अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 11 साल और एक महीने की जेल की सजा सुनाई.

सम्बंधित ख़बरें

रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले, अब क्या करेंगे पुतिन?
Russia Strikes Lakshmi Mittal's ArcelorMittal Steel Plant in Ukraine, 2 Killed, 14 Injured
ब्लास्ट फर्नेस और पावर यूनिट्स क्षतिग्रस्त! लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट पर रूसी हमला
Russia attacks on kyiv after Ukraine attack
यूक्रेनी हमले का रूस ने दिया जोरदार जवाब, ड्रोन हमला कर मचाई तबाही
Smoke billows from the burning Wildberries warehouses following a Ukrainian drone attack. (Photo: Reuters)
जेलेंस्की के होमटाउन पर रूस का अटैक, यूक्रेन ने जवाब में दागे 822 ड्रोन्स
यूक्रेन के निशाने पर रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज (Photo: Reuters)
रूस की सबसे अमीर महिला की कंपनी पर हमले, ₹58,600 करोड़ का झटका

चुनाव भी नहीं लड़ पाएगी याब्लोको पार्टी

श्लोसबर्ग को सजा सुनाए जाने के साथ ही उनकी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है. रूस के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने उस पुराने फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत याब्लोको पार्टी को आगामी संसदीय चुनाव में उम्मीदवार उतारने से रोक दिया गया है.

Advertisement

पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी. रूस में 18 से 20 सितंबर तक संसदीय चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पार्टी का बैलेट से बाहर होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

श्लोसबर्ग के खिलाफ कार्रवाई और याब्लोको को चुनाव लड़ने से रोकने के फैसले को रूस में यूक्रेन युद्ध के खिलाफ उठने वाली राजनीतिक आवाजों पर बढ़ती सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध अब अपने पांचवें साल में पहुंच चुका है और इस दौरान रूसी प्रशासन ने युद्ध की आलोचना करने वाले कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य असहमति जताने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    यूक्रेन युद्ध का विरोध करने की सजा... रूसी नेता को 11 साल की जेल, चुनाव लड़ने पर भी लगा बैन |
    SBI के अंदर भोजपुरी गाने पर डांस का वीडियो वायरल, मैनेजर बोलीं- मेरी छवि धूमिल की जा रही |
    पैर दबाने में हुई थी देर तो पत्नी को जिंदा जलाया, 11 साल बाद हैवान पति को उम्रकैद |
    Budh Asta 2026: कल से बुध अस्त, 1 महीना इन 4 राशियों को होगा भरपूर धन लाभ |
    इमरान खान की आंखों की रोशनी अब नॉर्मल, जेल प्रशासन ने कोर्ट में दी जानकारी |
    सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ देख हेमा मालिनी हुईं भावुक, बोलीं- नफरत नहीं, इंसानियत चुनने की जरूरत |
    एजुकेशन सिस्टम की नाकामी से छात्रों के साथ कब तक खिलवाड़? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    'एक झटके में हम बेरोजगार हो गए...' रांची में शुरू होगा एक और आंदोलन? |
    बिहार: गोपालगंज में मस्जिद के अंदर मौलवी की हत्या, सुबह अजान नहीं हुई तो सामने आया खौफनाक मामला |
    Spider-Man ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, 17 दिनों में कमाए ₹20,000 करोड़
    Advertisement