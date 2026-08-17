SBI के अंदर भोजपुरी गाने पर डांस का वीडियो वायरल, मैनेजर बोलीं- मेरी छवि धूमिल की जा रही

Bihar News: बगहा की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में तीन महिलाएं भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. साड़ी पहनी महिला बैंक मैनेजर है और वीडियो उनके चैंबर का बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा तेज हो गई है. वीडियो को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का बताया जा रहा है. वीडियो में बैंक शाखा जैसा परिसर दिखाई दे रहा है. हालांकि, वीडियो कब और किस परिस्थिति में बनाया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड स्थित SBI ब्रांच का यह मामला है. वीडियो में तीन महिलाएं भोजपुरी गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं. कुछ देर बाद एक महिला डांस करना बंद कर देती है और अन्य दोनों महिलाओं का उत्साह बढ़ाती नजर आती है. वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.

बैंक मैनेजर ने कहा- मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा

वायरल वीडियो में बैंक मैनेजर के डांस करने का दावा किया जा रहा है. इस संबंध में बैंक मैनेजर किरण कुमारी से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने वीडियो को लेकर लगाए जा रहे दावों पर आपत्ति जताई. देखें VIDEO:-

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BDO बोले- वीडियो देखने के बाद होगी बात

मधुबनी के BDO कुंदन कुमार ने कहा कि उन्होंने अभी वायरल वीडियो नहीं देखा है. वीडियो देखने के बाद संबंधित लोगों से बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पद पर रहने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए.

फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता, वीडियो में दिखाई दे रही महिलाओं की पहचान और वीडियो के स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मामले में जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि चैनल नहीं करता है.

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