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'मैं और मेरा परिवार मंदिर में पूजा कर रहे थे', हिंदू मंदिर पर नाकाम हमले पर बोले अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति

अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ इलिनॉय के ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा कर रहे थे. इसी दौरान भारतीय-अमेरिकियों पर हमले की साजिश सामने आई. पुलिस ने संभावित हमले की सूचना मिलने के बाद 19 साल के अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को गिरफ्तार किया. कई अमेरिकी सांसदों और भारत के अमेरिकी राजदूत ने इस घटना की निंदा की है.

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राजा कृष्णमूर्ति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इलिनॉय का प्रतिनिधित्व करते हैं. (File Photo-Reuters)
राजा कृष्णमूर्ति अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इलिनॉय का प्रतिनिधित्व करते हैं. (File Photo-Reuters)

अमेरिका में एक हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश का मामला सामने आया है. अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने बताया कि रविवार को वह अपने परिवार के साथ इलिनॉय के ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा कर रहे थे. इसी दौरान भारतीय-अमेरिकियों पर हमले की कोशिश की गई. हालांकि, आरोपी की बंदूक जाम हो गई और गोली नहीं चल सकी. इससे एक बड़ी वारदात टल गई.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में 19 साल के अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस को गिरफ्तार किया गया है. जांच करने वालों को शक है कि वह ऑरोरा इलाके के एक हिंदू मंदिर में लोगों पर गोली चलाने की योजना बना रहा था.

'मेरा परिवार भी मंदिर में पूजा कर रहा था'

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राजा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वह और उनका परिवार रविवार को मंदिर में पूजा कर रहे थे. इसी दौरान एक व्यक्ति ने भारतीय-अमेरिकियों को निशाना बनाने की कोशिश की. कृष्णमूर्ति ने उन लोगों का आभार जताया, जिनकी मदद से एक बड़ी घटना टल गई. उन्होंने कहा कि भारतीयों के खिलाफ नफरत और नस्लीय भेदभाव की सोच से पैदा होने वाले खतरों का मिलकर सामना करना होगा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पापोराकिस इलिनॉय के पैलेटाइन इलाके का रहने वाला है. उसे 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. उसके सहकर्मियों ने पुलिस को उसके इरादों को लेकर जानकारी दी थी. इसके बाद जांच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मिले. पुलिस का कहना है कि इन संदेशों में सामूहिक गोलीबारी की योजना का जिक्र था. जांचकर्ताओं को राइफल, कारतूस रखने वाली मैगजीन, शरीर को गोली से बचाने वाले जैकेट और दूसरे उपकरणों की तस्वीरें भी मिलीं.

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पुलिस को आठ पन्नों का एक दस्तावेज भी मिला. इसमें गोरे लोगों को दूसरी नस्लों से बेहतर मानने वाली सोच और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा से जुड़ी बातें लिखी थीं.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के घर की तलाशी में एक राइफल, भरी हुई मैगजीन, सैकड़ों कारतूस और कुछ दूसरे उपकरण मिले. पापोराकिस पर आतंकवादी धमकी देने और गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप लगाए गए हैं. इनमें 16 इंच से कम बैरल वाली राइफल रखने का आरोप भी शामिल है.

बुधवार को सुनवाई के बाद जज ने आरोपी को हिरासत में रखने का आदेश दिया. उसे 30 अक्टूबर को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा. अभी इन आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है.

राजा कृष्णमूर्ति ने नस्लीय नफरत पर जताई चिंता

अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि नस्लीय नफरत और श्वेत वर्चस्व की सोच कितनी खतरनाक हो सकती है. किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार किए बिना ऐसे खतरों को गंभीरता से लेना जरूरी है.

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भी इस साजिश की निंदा की. उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि नस्लीय हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ नफरत के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है.

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यह भी पढ़ें: अमेरिका में दिखा नस्लीय नफरत, हिंदू मंदिर में मास शूटिंग की प्लानिंग में था 19 साल का लड़का

वहीं इस घटना की कई अमेरिकी सांसदों ने भी निंदा की है. अमेरिकी सांसद जेमी रस्किन ने कहा कि हिंदू मंदिर में गोलीबारी की कथित योजना से लोग नाराज हैं. उन्होंने मंदिरों, सिनेगॉग, चर्च और मस्जिदों को निशाना बनाने वाली नफरत और हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की.

सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि मंदिर में निर्दोष लोगों की हत्या की साजिश गलत है. उन्होंने धर्म, नस्ल या राजनीतिक विचारों के आधार पर होने वाली हिंसा की निंदा की. सांसद रो खन्ना ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अहिंसा की सीख देता है.

वहीं सांसद एमी बेरा ने कहा कि यह घटना हिंदू समुदाय समेत उन सभी समुदायों के सामने मौजूद खतरों की याद दिलाती है, जिन्हें नस्ल या धर्म के आधार पर निशाना बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि हर अमेरिकी को बिना किसी डर के अपने धर्मस्थल पर पूजा करने का अधिकार है.

यह भी पढ़ें: हिंदू मंदिर में मास शूटिंग की साजिश, अमेरिका में आतंक की धमकी देने वाला गिरफ्तार

सांसद श्री थानेदार ने हिंदुओं के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की. वहीं, हेली स्टीवंस ने कहा कि किसी भी अमेरिकी को अपने धर्मस्थल पर जाने के दौरान डर नहीं लगना चाहिए. सांसद प्रमिला जयपाल ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालु सुरक्षित हैं. साथ ही उन्होंने दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा पर चिंता जताई.

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