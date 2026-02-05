scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान की पैंतरेबाजी, कजाकिस्तान संग ज्वॉइंट डिक्लरेशन में ले आया 'कश्मीर'

कजाकिस्तान और पाकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के लिए संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है. इसमें कश्मीर विवाद को UNSC प्रस्तावों के अनुसार सुलझाने को दक्षिण एशिया की शांति के लिए जरूरी बताया गया.

Advertisement
X
कजाकिस्तान के साथ ज्वॉइंट डिक्लरेशन में पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया है (Photo-X)
कजाकिस्तान के साथ ज्वॉइंट डिक्लरेशन में पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया है (Photo-X)

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव की पाकिस्तान यात्रा के दौरान जो साझा घोषणापत्र जारी हुआ है वो भारत के खिलाफ किसी पैंतरेबाजी से कम नही हैं. रणनीतिक साझेदारी के नाम पर जारी इस बयान में कश्मीर का उल्लेख करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों के जरिए सुलझाने की बात कही गई है.

भारत हमेशा से कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता आया है और तीसरे पक्ष के किसी भी हस्तक्षेप या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसके उल्लेख का कड़ा विरोध करता है.कजाकिस्तान, जिसके साथ भारत के मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध हैं उसने संयुक्त घोषणा पत्र में  जम्मू-कश्मीर मुद्दे के समाधान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों के अनुरूप बताए जाने की बात दोहराई है.

संयुक्त घोषणापत्र में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए जम्मू और कश्मीर विवाद का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान अनिवार्य है. साथ ही, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक सिद्धांतों और मानदंडों के पालन पर भी जोर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

PAK के सैकड़ों सैनिक ढेर, बलोचिस्तान बनने में कितनी देर? देखें B&W
India vs Pakistan T20 World Cup Match
'भारत-पाक‍िस्तान का वर्ल्ड कप में मैच संभव, पर...', पूर्व PCB प्रमुख नजम सेठी का दावा
Pakistan Cricket Team
बायकॉट का दांव पड़ा उल्टा, PCB को होगा अरबों का नुकसान… ICC का एक्शन तय!
Gautam Gambhir With Ishan Kishan and Harshit Rana
पाक‍िस्तान के बायकॉट वाले सवाल को गंभीर ने किया 'इग्नोर', देखें VIDEO
Ishan Kishan Latest ICC Rankings
ईशान की ICC रैंकिंग में 32 पायदान की छलांग, ये पाकिस्तानी बना नंबर-1 ऑलराउंडर

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को जिसने दिया युद्धपोत उसी मुस्लिम देश पर US को भरोसा, समुद्र में चीन को टक्कर देने का प्लान

Advertisement

कई मुद्दों का है जिक्र

इस संयुक्त घोषणा में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने रुख़ में समानता का उल्लेख करते हुए बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे के प्रयासों और उम्मीदवारी के समर्थन की इच्छा जताई.

दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा पर चर्चा करते हुए नेताओं ने सभी पक्षों से संयम और जिम्मेदार आचरण अपनाने पर जोर दिया.

घोषणा में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी विचार किया गया, जहां स्थिरता और सुरक्षा को क्षेत्रीय सहयोग के लिए आवश्यक बताया गया. दोनों देशों ने दोहराया कि अफगान भूमि का इस्तेमाल किसी अन्य देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, अंतर-धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय सद्भाव को बढ़ावा देने, धार्मिक सहिष्णुता और इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन पर भी सहमति बनी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement