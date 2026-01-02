'हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं...', न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को पत्र

अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र उमर खालिद को पत्र लिखा है. यह पत्र सोशल मीडिया पर उसी दिन सामने आया, जिस दिन ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली.

इस पत्र में जोहरान ममदानी ने उमर खालिद और उनके परिवार से हुई अपनी मुलाकात का उल्लेख किया है. उन्होंने कहा कि वे अक्सर खालिद की कही बातों को याद करते हैं और उनके माता-पिता से मिलना उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा.

उमर खालिद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से यह पत्र साझा किया गया है. ममदानी ने अपने संदेश में लिखा कि वे लगातार उमर खालिद के बारे में सोच रहे हैं और उनकी स्थिति पर गहरी चिंता है. अमेरिका में उमर खालिद की हिरासत को लेकर पहले भी आवाज उठाई गई है. हाल ही में आठ अमेरिकी सांसदों ने भारत के राजदूत को एक पत्र भेजकर उनकी लंबी हिरासत पर चिंता जाहिर की थी.

जोहरान ममदानी जून 2023 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान उमर खालिद के जेल से लिखे पत्रों के अंश पढ़ चुके हैं. उस समय उन्होंने बताया था कि उमर खालिद को बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखा गया है, जो न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है.

उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था. उन पर भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत कई आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली की अदालतें उन्हें नियमित जमानत देने में असमर्थ रही हैं, हालांकि पारिवारिक कारणों से उन्हें सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत मिली है.

