scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उमर खालिद को मिली जमानत, दिल्ली दंगे के आरोपी को 14 दिन की छूट

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्होंने बहन की शादी में शामिल होने के लिए ये राहत दी है. कोर्ट ने खालिद को जमानत देते हुए कई शर्तेंं लगाई हैं.

Advertisement
X
उमर खालिद को मिली जमानत. (File Photo: PTI)
उमर खालिद को मिली जमानत. (File Photo: PTI)

दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगे 2020 की कथित 'बड़ी साजिश' मामले में आरोपी उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने खालिद को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं.  कोर्ट ने खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी गई है.

जेल में बंद उमर खालिद ने इस महीने के अंत में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगने के लिए करकरटूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी.खालिद ने अपनी याचिका में 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत देने की अपील करते हुए कहा कि  उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को निर्धारित है और पारिवारिक समारोहों और तैयारियों के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है.

29 दिसंबर को करना होगा सरेंस्ड

सम्बंधित ख़बरें

Noida में खुला पहला Apple Store, कितना है किराया? 
केरल और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में खुला Gen Z पोस्ट ऑफिस. (Photo: PIB)
Gen Z पोस्ट ऑफिस क्या है ? पहले IIT दिल्ली अब इन विश्वविद्यालयों में भी खुला 
Fire breaks out again in sadar bazaar delhi
दिल्ली: सदर बाजार इलाके में लगी आग, कई दुकानें चपेट में 
लोकसभा में ई-सिगरेट विवाद: अनुराग ठाकुर ने लगाया आरोप 
आपको भी करनी है एक्स्ट्रा कमाई तो ये जॉब्स हैं बेस्ट. (Photo: Pexels)
क्या आप भी दिन में फ्री रहते हैं? तो घर बैठे करें ये काम, शुरू हो जाएगी एक्स्ट्रा इनकम! 

कोर्ट ने खालिद को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को 29 दिसंबर 2025 की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करना होगा जो इसके बाद इस न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल करें. जमानत के दौरान वह दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगे.

शेयर करना होगा मोबाइल नंबर

कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान खालिद को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन देनी होगी और अंतरिम जमानत की अवधि तक इसे चालू रखना होगा.

Advertisement

सिर्फ इन लोगों से मिलने की इजाजत

कोर्ट ने ये भी कहा कि अंतरिम जमानत अवधि के दौरान आवेदक अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार और दोस्तों से मुलाकात करेगा. इसके अलावा वह अपने घर पर रहेगा या उन स्थानों पर जहां विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा.

महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया

बहन की शादी में शामिल होने उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये दुखद और हैरान करने वाला है कि उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 13 दिन की पैरोल पाने के लिए पांच साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि गुरमीत सिंह जैसे बलात्कार और हत्या के दोषी बार-बार पैरोल पर छूटते रहते हैं.'

उन्होंने देश की न्याय प्रणाली पर सवाल करते हुए आगे कहा, 'ये विरोधाभास स्पष्ट है. ये असमानता हमारी न्याय प्रणाली में एक चिंताजनक असंगति और पक्षपात को उजागर करती है.'

गौरतलब है कि उमर खालिद फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के कथित 'लार्जर कांस्पिरेसी' केस में सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं. उन पर UAPA की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है. अभी तक उन्हें इस मामले में नियमित जमानत नहीं मिली है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement