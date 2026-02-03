पहले ट्रंप ने क्यों किया भारत-US ट्रेड डील का ऐलान? विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया जवाब

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर मंगलवार को सरकार ने विस्तृत बयान जारी किया. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने डील को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही दोनों देश इस पर साझा बयान जारी करेंगे. ट्रंप की ओर से डील के ऐलान को लेकर उठाए जा रहे विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि चूंकि टैरिफ ट्रंप की ओर से लगाया गया था कि इसलिए उसके हटने की घोषणा भी ट्रंप की ओर से ही की गई.

और पढ़ें

पीयूष गोयल ने कहा, 'आज हर भारतवासी देशभर में पीएम मोदी का साधुवाद कर रहा है. उन्होंने अमेरिका के साथ एक बहुत बढ़िया ट्रेड डील की, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था. यह समझौता देशहित और जनहित को सामने रखते हुए किया गया है. यह ट्रेड डील भारत के भविष्य में चार चांद लगाने वाली है. कल रात पीएम मोदी के नेतृत्व में इसे अंतिम रूप दिया गया. मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं.'

'हम इस बारे में संसद में बोलना चाहते थे लेकिन...'

उन्होंने कहा, 'यह डील भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरे, गांव में रहने वाले युवा, महिलाओं सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाली है. हम इस बारे में संसद में बोलना चाहते थे लेकिन हमने वो भद्दा दृश्य देखा. जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने आज सदन में जो भद्दा व्यवहार किया, मैं राहुल गांधी और विपक्ष की घोर निंदा करता हूं. इसी वजह से हम संसद के बजाय आज आपको यहां जानकारी दे रहे हैं.'

Advertisement

'जो हम कई महीनों में नहीं कर पा रहे थे, वो पीएम मोदी ने कल कर दिखाया'

पीयूष गोयल ने कहा, 'पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अपनी मित्रता के आधार पर जो ट्रेड डील की है वो हमारे सभी पड़ोसी देशों में सबसे बढ़िया है. यह देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है. महीनों से हमारी टीम अमेरिका के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रही थी. कई सारे जटिल विषय थे. कई सारी समस्याएं थीं. भारत के ऊपर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा हुआ था. उद्योग जगत को, किसानों को सभी को तकलीफ हो रही थी. विपक्ष के नेता भी पूछ रहे थे कि कब होगी डील. पीएम मोदी ने कल ऐसी डील की जो हम कई महीनों से नहीं कर पा रहे थे. उनकी ट्रंप से मित्रता के चलते ही भारत को यह डील मिली है.'

'पीएम मोदी ने कृषि और डेयरी सेक्टर को संभाला है'

उन्होंने कहा, 'पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी हमेशा किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं. उनके हितों का संरक्षण करते हैं. उन्होंने हमेशा कृषि और डेयरी सेक्टर को संभाला है. कभी उनके हितों के साथ समझौता नहीं होने दिया. पूरा देश इस बात को समझता है. इस डील में भी भारत के जो संवेदनशील सेक्टर हैं उन्हें संरक्षित किया है. लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को गुमराह कर रहे हैं. उन्हें देश की तरक्की से कोई लेना-देना नहीं है. देश का कोई नागरिक इस सोच के साथ नहीं जुड़ना चाहता. राहुल गांधी को क्या देश की प्रगति से मिर्ची लगती है? उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा.'

Advertisement

ट्रंप ने क्यों दी टैरिफ की जानकारी

पीयूष गोयल ने कहा, 'इस ट्रेड डील से MSMEs, IT, टेक्सटाइल, लेदर गुड्स सभी को बहुत मदद मिलेगी.' उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी भारत को अंधकार में झोंक देंगे. DMK, SP,TMC ये सभी लोग भारत के खिलाफ हैं. राहुल गांधी हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं. एक नेता ने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, टैरिफ कम तो यूएस को करना था. तो वही तो जानकारी देंगे. टैरिफ कम हुआ है, 50% से 18%.'

---- समाप्त ----