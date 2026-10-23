scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आतंकवाद केवल मासूमों को नहीं मारता, मानसिकता को भी डैमेज करता है', UN में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा

यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलानंदन ने कहा कि आतंकवादी न केवल मासूम लोगों को मारता है, बल्कि पूरे देश की मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है.

Advertisement
X
भारत ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठाए.(Photo: ITG)
भारत ने पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठाए.(Photo: ITG)

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत ने आतंकवाद, धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठाए. यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा, 'एक आतंकवादी न केवल मासूम लोगों को मारता है, बल्कि पूरे देश की मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है.'

उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि 1999 के कारगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने पूरे सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के साथ दफनाया था.

इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भारत को भाषण देने के पाकिस्तान के नैतिक अधिकार पर सीधे सवाल उठाए.

सम्बंधित ख़बरें

China Earthquake
चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप के झटके
EXCLUSIVE: भारत-US ट्रेड डील, रूसी तेल से H-1B वीजा तक... हर मुद्दे पर बोले रुबियो-गोर
Marco Rubio Sergio Gor Exclusive Interview Trade Deal
ट्रेड डील, रूसी डीजल... रुबियो-गोर ने दिया हर सवाल का जवाब
marco rubio exclusive interview
Exclusive: 'पाकिस्तान से संबंध भारत की कीमत पर नहीं...', जानें ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोले अमेरिकी विदेश मंत्री
PM Narendra Modi, Pak army chief Asim Munir and Pakistan PM Shehbaz Sharif
पाकिस्तान के नए 'बद्र' रक्षा समझौते पर क्यों नजर रखेगा भारत?

इस बीच, पाकिस्तान ने तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बद्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते का मकसद चारों देशों के बीच रक्षा उत्पादन, तकनीक शेयर करने, सैन्य प्रशिक्षण और रिसर्च को बढ़ावा देना है.

इसे अभी ऐसा सैन्य गठबंधन नहीं माना जा रहा, जिसमें देश पर हमला होने पर बाकी देश उसकी तरफ से जंग में उतरेंगे. हालांकि, इस समझौते से रक्षा क्षेत्र में एक नया नेटवर्क बनने की संभावना जरूर बढ़ी है, जिस पर भारत की नजर रहेगी.

Advertisement

समझौते के तहत चारों देश अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता और सैन्य तकनीक को मजबूत करने के लिए एकसाथ काम करेंगे. तुर्किये के पास विकसित रक्षा उद्योग और हथियार बनाने की तकनीक है. पाकिस्तान और इंडोनेशिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और श्रमबल का योगदान दे सकते हैं, वहीं, कतर निवेश और बाजार की मांग के जरिए भूमिका निभा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    430 भी चेज, 226 भी चेज... क्रिकेट में अब कोई स्कोर सेफ नहीं, वेस्टइंडीज के हेड कोच डैरेन सैमी के 'गाली' वाले पोस्ट से मचा बवाल |
    LIVE: SIR के खिलाफ बड़ा मार्च, कोर्ट में आशुतोष रांका-सौरव दास की पेशी... नेहा बोरा केस में भी आज फैसला |
    नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की पहल, 40 कॉलेजों में खुलेंगे मानसिक स्वास्थ्य क्लब |
    Gold Silver Today Price: सोने के दाम फिर गिरे, चांदी भी 2 लाख से नीचे! जान लें 18, 22, 24 कैरेट का भाव |
    कथित वोट चोरी के खिलाफ किसानों और विभिन्न संगठनों का दिल्ली में प्रदर्शन, देखें हालात |
    सिद्धार्थनगर: मूर्ति विसर्जन में तेज DJ के वाइब्रेशन से 3 दिन के मासूम की मौत! परिजनों के दावे पर पुलिस ने कही ये बात |
    600 करोड़ पार रजनीकांत की जेलर 2, एक हफ्ते बाद थमी फिल्म की रफ्तार, आयुष्मान करेंगे नुकसान? |
    शाहिद कपूर के इस जेस्चर पर सलमान खान का रिएक्शन हुआ वायरल |
    अपनी इच्छाओं को पाने क‍िन रंगों का करें प्रयोग? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    'हर 6 माह में मुझे व‍िदेश नहीं जाना पड़ता', राहुल गांधी पर अम‍ित शाह का न‍िशाना
    Advertisement