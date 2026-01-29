इमरान खान को जेल से आधी रात अस्पताल ले जाया गया... शहबाज सरकार ने बताई वजह

पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ कुछ भी ठीक नहीं है. बुनियादी सुविधाओं से वंचित इमरान खान को लेकर पाकिस्तान सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है.

और पढ़ें

पाकिस्तान सरकार में सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने पुष्टि करते हुए कहा कि इमरान खान को पिछले हफ्ते आंख की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनका इलाज किया गया.

तरार ने बताया कि इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) ले जाया गया था. वह अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा काट रहे हैं.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अत्ताउल्लाह तरार ने बताया कि पहले नेत्र विशेषज्ञों ने अदियाला जेल में ही इमरान खान की जांच की थी और इसके बाद उन्हें आगे की जांच के लिए PIMS ले जाने की सलाह दी. डॉक्टरों की सिफारिश पर शनिवार रात को पूर्व प्रधानमंत्री को अस्पताल शिफ्ट किया गया.

तरार ने बताया कि अस्पताल में इमरान की आंखों की दोबारा जांच की गई और उनकी लिखित सहमति लेने के बाद डॉक्टरों ने लगभग 20 मिनट तक चलने वाली एक मामूली जांच की. प्रक्रिया पूरी होने के बाद जरूरी चिकित्सकीय निर्देशों के साथ उन्हें फिर से अदियाला जेल भेज दिया गया.

Advertisement

सूचना मंत्री ने जोर देकर कहा कि फिलहाल इमरान की सेहत संतोषजनक है. वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं. उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत सभी कैदियों को जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सुविधाएं और इलाज उपलब्ध कराया जाता है.

सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए तरार ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इमरान की हालत गंभीर होने की बातें पूरी तरह निराधार हैं. वह बिल्कुल ठीक हैं.

इमरान खान को लेकर PTI ने क्या दावा किया था?

दरअसल इससे पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दावा किया था कि इमरान आंख की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका समय पर इलाज नहीं होने से उनकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है.

पीटीआई ने दावा किया था कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन (CRVO) का पता चला है. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रेटिना की नस में अवरोध हो जाता है. अगर समय पर और सही तरीके से इलाज न किया जाए तो इससे आंखों की रोशनी को स्थायी नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा रहता है.

जियो न्यूज के मुताबिक, तरार की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें पीटीआई अध्यक्ष गोहर खान ने पूर्व प्रधानमंत्री को अस्पताल ले जाए जाने की खबरों पर चिंता जताई थी.

Advertisement

गोहर खान ने कहा था कि पार्टी और परिवार के सदस्यों को इमरान खान की बीमारी की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और उन्होंने तत्काल मुलाकात की अनुमति देने की मांग की. अगर आज नहीं, तो कम से कम कल मुलाकात की इजाजत दी जाए.

---- समाप्त ----