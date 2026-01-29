बांग्लादेश में चुनावी हिंसा, बीएनपी के साथ झड़प में जमात-ए-इस्लामी के नेता की मौत, 65 घायल

बांग्लादेश में चुनाव को बस कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को शेरपुर जिले में चुनाव से जुड़ी हिंसा में जमात-ए-इस्लामी के एक नेता की मौत हो गई. इस झड़प में कम से कम 65 लोग घायल हो गए. हिंसा बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं के बीच हुई.

मृतक की पहचान मौलाना मोहम्मद रेजाउल करीम, उम्र 42 साल, के रूप में हुई है. वह जमात की श्रीबोर्डी उपजिला इकाई के सचिव थे. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रात करीब 9 बजकर 45 मिनट पर उनकी मौत हो गई.

50 जमात कार्यकर्ता घायल

जमात के शेरपुर-3 विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नुरुज्जमान बादल के अनुसार, झड़प के दौरान रेजाउल करीम समेत करीब 50 जमात कार्यकर्ता और समर्थक घायल हुए. रेजाउल करीम के साथ अमीनुल इस्लाम और मौलाना ताहिरुल इस्लाम को भी गंभीर हालत में मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था. बाद में ताहिरुल इस्लाम को बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया.

आगे की कुर्सियों पर बैठने को लेकर हो गया बवाल

स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हिंसा दोपहर करीब 3 बजे झेनाइगाती उपजिला मिनी स्टेडियम मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि विवाद आगे की पंक्ति में बैठने को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया.

घटना के बाद बीएनपी ने शेरपुर जिला इकाई की 41 सदस्यीय संयोजक समिति को निलंबित कर दिया है. यह झड़प शेरपुर-3 निर्वाचन क्षेत्र में हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

