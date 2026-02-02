scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुनीर की आर्मी अकेले नहीं संभाल पाएगी! BLA की चोट के बाद पाकिस्तानियों का उठ गया भरोसा

बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सेना और शहबाज सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. एक लेख में उन्होंने कहा है कि सैन्य ताकत से लड़ाके तो मारे जा सकते हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी खत्म नहीं की जा सकती. बलूच की नाराजगी, आर्थिक भेदभाव और विदेशी साजिश के आरोपों पर भी तीखी टिप्पणी की है.

Advertisement
X
पाकिस्तान आर्मी और बीएलए के बीच लड़ाई छिड़ गई है. (File Photo: ITG)
पाकिस्तान आर्मी और बीएलए के बीच लड़ाई छिड़ गई है. (File Photo: ITG)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और पाकिस्तानी सेना के बीच जारी हिंसक टकराव के बीच अब देश के भीतर से ही सेना और सरकार की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं. पाकिस्तानी पत्रकार ओसामा बिन जावेद ने अपने लेख में साफ कहा है कि पाकिस्तान की सेना अकेले बलूचिस्तान के लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती.

पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान के कई इलाकों में BLA के कोऑर्डिनेटेड हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इन झड़पों में करीब 200 लोग मारे गए, जिनमें 31 आम नागरिक, 17 सुरक्षाकर्मी और 145 BLA लड़ाके शामिल हैं. इनमें से 100 से ज्यादा लड़ाके सिर्फ एक दिन में मारे जाने का दावा किया गया. हालांकि, सेना ने BLA के उस दावे को खारिज किया है जिसमें 84 सुरक्षाकर्मियों की मौत की बात कही गई थी.

यह भी पढ़ें: 5 टारगेट, PAK आर्मी के 200 जवान, 17 बंधक... 40 घंटे के ऑपरेशन पर BLA ने क्या दावे किए हैं?

सम्बंधित ख़बरें

बीएलए की महिला आत्मघाती हमलावरों ने कई टार्गेट्स को अंजाम दिया है.
हवा बलोच और आसिफा मेंगल कौन हैं जिनके हमलों से कांप गई पाकिस्तानी आर्मी?
पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बीएलए का 'ऑपरेशन हेरोफ'
5 टारगेट, PAK आर्मी के 200 जवान... 40 घंटे के ऑपरेशन पर BLA ने क्या दावे किए?
US declares Balochistan Liberation Army, Majeed Brigade as terror groups
BLA के ‘हेरोफ-2’ से दहशत में पाकिस्तान, अमेरिका-चीन के लिए चेतावनी है बलूचिस्तान अटैक
Operation Heroaf 2.0 in Pakistan causes terror for Pakistani army
BLA का 'ऑपरेशन हेरोफ', पाक सेना के लिए कैसे बना दहशत का सबब?
बलोचों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार का ऑपरेशन (Photo: AP)
PAK की बलोचों से 40 घंटे की जंग, 200 मौतें... धुआं-धुआं बलूचिस्तान

ओसामा बिन जावेद लिखते हैं कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों में लड़ी गई यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही नाराजगी, राजनीतिक भेदभाव और आर्थिक अन्याय की कहानी है. उन्होंने किसी सूत्र के हवाले से कहा है, "एक मिलिट्री एक मिलिटेंट को खत्म कर सकती है, लेकिन किसी शिकायत को खत्म नहीं कर सकती."

Advertisement

BLA पाकिस्तान सरकार के लिए आतंकी नेटवर्क

पाकिस्तानी पत्रकार का कहना है कि सरकार जहां BLA को सिर्फ एक आतंकी नेटवर्क के तौर पर देखती है, वहीं बलूच समाज के कई लोग इन्हें अपने बेटे और भाई मानते हैं जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं.

यह भी पढ़ें: BLA के ‘हेरोफ-2’ से दहशत में पाकिस्तान, अमेरिका-चीन के लिए भी खतरे की घंटी है बलूचिस्तान अटैक

पत्रकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालिया हिंसा में आम लोगों की मौत इस विद्रोह की सबसे दुखद सच्चाई को उजागर करती है, क्योंकि यह लड़ाई उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा रही है जिनके नाम पर इसे लड़ा जा रहा है. उन्होंने पाकिस्तान सरकार की उस रणनीति की भी आलोचना की, जिसमें हर हमले के पीछे "विदेशी साजिश" और "भारत के उकसावे" की बात कही जाती है. ओसामा के मुताबिक, इस नैरेटिव से असली मुद्दे राजनीतिक हाशिए पर डालना, गरीबी और संसाधनों की लूट दब जाते हैं.

चाय की दुकानों पर होती है गरीबी की चर्चा

लेख में यह भी कहा गया है कि बलूचिस्तान जैसे खनिज संपन्न प्रांत में आज भी गरीबी क्यों है, यह सवाल आम लोग चाय की दुकानों पर फुसफुसाकर पूछते हैं. ग्वादर पोर्ट और 46 अरब डॉलर के CPEC प्रोजेक्ट को भी कई स्थानीय लोग विकास का वरदान नहीं, बल्कि इस्लामाबाद और बीजिंग के फायदे का सौदा मानते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement