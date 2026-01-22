scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल: मंदिर की मूर्तियों में तोड़-फोड़, हिंदुओं-मुसलमानों ने की दोषियों के खिलाफ सजा की मांग

पश्चिम बंगाल के मालदा में हरिबासर मंदिर की मूर्तियां तोड़े जाने से तनाव फैल गया. पुलिस तैनात है. हिंदू-मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर दोषियों को सजा देने की मांग की है.

Advertisement
X
मालदा की घटना पर पुलिस ने जांच शुरू की है. (Photo: Representational/File)
मालदा की घटना पर पुलिस ने जांच शुरू की है. (Photo: Representational/File)

पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मंदिर में मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना के बाद तनाव जैसी स्थिति है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. जानकारी के मुताबिक, रात के अंधेरे में हरिबासर मंदिर में पांच मूर्तियों को खंडित कर दिया गया. खंडित मूर्तियां मंदिर से दूर बगीचे में बिखरी पड़ी थीं. घटना की जानकारी होने पर इलाके में सनसनी फैल गई, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. इलाके के हिंदू और मुस्लिम सभी ने मिलकर दोषियों को सजा देने की मांग की है.

इलाके में एक प्राचीन हरिबासर मंदिर है. वहां कृष्ण और राधा सहित पांच मूर्तियां थीं. देर रात कुछ लोग मंदिर में घुस आए और मूर्ति ले गए और मंदिर से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में उसे खंडित कर दिया. सुबह होने पर घटना की जानकारी सभी को हुई.

घटना की सूचना हरिश्चंद्रपुर थाने को दी गयी. आईसी मनोजीत सरकार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है. चांचल उपविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं.

सम्बंधित ख़बरें

West Bengal energy minister Akhruzzaman controversy in Murshidabad
'काम पूरा करो वर्ना...', बंगाल के मंत्री ने चुनाव अधिकारी को धमकाया; Video
Akash Biswas
इस क्रिकेटर की दोनों किडनी फेल... कोच ने बंगाल CM से मांगी मदद
SIR
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल शुरू, चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश
nitin nabin pm modi
बंगाल चुनाव को लेकर BJP का बड़ा प्लान, नितिन नवीन की अध्यक्षता मे बनी रणनीति
ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री ने महिला अधिकारी को धमकाया. (Photo: Screengrab)
'कैंपस से बाहर नहीं जाने दूंगा', बंगाल में मंत्री ने महिला चुनाव अधिकारी को धमकाया

मामले की जांच शुरू

पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू हो गई है. बहरहाल इलाके में हर कोई चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, दोषियों को सजा देने की मांग कर रहा है. इस घटना को लेकर इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग भी गुस्से में हैं. सभी ने सौहार्द का संदेश दिया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बंगाल में मालदा बॉर्डर से अरेस्ट किए गए 5 बांग्लादेशी नागरिक, चुनाव से पहले सियासी घमासान

वहीं, बीजेपी ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही की मांग की है. सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बार बार ममता सरकार के शासन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे मामलों में सज़ा जरूरी है. आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement