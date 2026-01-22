बंगाल: मंदिर की मूर्तियों में तोड़-फोड़, हिंदुओं-मुसलमानों ने की दोषियों के खिलाफ सजा की मांग

पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मंदिर में मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना के बाद तनाव जैसी स्थिति है. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. जानकारी के मुताबिक, रात के अंधेरे में हरिबासर मंदिर में पांच मूर्तियों को खंडित कर दिया गया. खंडित मूर्तियां मंदिर से दूर बगीचे में बिखरी पड़ी थीं. घटना की जानकारी होने पर इलाके में सनसनी फैल गई, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. इलाके के हिंदू और मुस्लिम सभी ने मिलकर दोषियों को सजा देने की मांग की है.

इलाके में एक प्राचीन हरिबासर मंदिर है. वहां कृष्ण और राधा सहित पांच मूर्तियां थीं. देर रात कुछ लोग मंदिर में घुस आए और मूर्ति ले गए और मंदिर से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में उसे खंडित कर दिया. सुबह होने पर घटना की जानकारी सभी को हुई.

घटना की सूचना हरिश्चंद्रपुर थाने को दी गयी. आईसी मनोजीत सरकार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है. चांचल उपविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं.

मामले की जांच शुरू

पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू हो गई है. बहरहाल इलाके में हर कोई चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, दोषियों को सजा देने की मांग कर रहा है. इस घटना को लेकर इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोग भी गुस्से में हैं. सभी ने सौहार्द का संदेश दिया है.

वहीं, बीजेपी ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही की मांग की है. सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बार बार ममता सरकार के शासन में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे मामलों में सज़ा जरूरी है. आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

