Weather Live Updates: दिल्ली से कश्मीर तक बारिश की संभावना, 25 जनवरी तक IMD का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई गई है. 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच यहां बारिश हो सकती है. IMD के अनुसार, आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 22°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहेगा.
आज जम्मू-कश्मीर में बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...
दिल्ली में जहरीली हवा का संकट जारी है. CPCB के अनुसार, कई इलाकों में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया है.
जहांगीरपुरी – 388 AQI
रोहिणी – 383 AQI
आनंद विहार – 386 AQI
वज़ीरपुर – 380 AQI
आरके पुरम – 371 AQI
नेहरू नगर – 376 AQI
दिल्ली में कुछ इलाकों में स्मॉग का असर देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, AIIMS में AQI 377 दर्ज किया गया.यह स्तर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.
21 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 22°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा और अधिकतम तापमान दिल्ली में सामान्य से काफी ऊपर (3.1 से 5.0) रहेगा.