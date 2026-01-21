scorecardresearch
 
Weather Live Updates: दिल्ली से कश्मीर तक बारिश की संभावना, 25 जनवरी तक IMD का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 21 जनवरी 2026, 11:02 AM IST

Delhi Weather Live Updates: मौसम विभाग ने दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, हवा में सुधार के बाद दिल्ली-NCR में GRAP-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं. हालांकि आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई इलाकों में 400 के करीब बना हुआ है. IMD के अनुसार, दिल्ली में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

Delhi Weather Live (Photo: PTI) Delhi Weather Live (Photo: PTI)

दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई गई है. 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच यहां बारिश हो सकती है. IMD के अनुसार, आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 22°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहेगा.

आज जम्मू-कश्मीर में बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इस ब्लॉग के साथ...

10:54 AM (13 मिनट पहले)

Delhi AQI: कई इलाकों में AQI 400 के करीब

Posted by :- Aman

दिल्ली में जहरीली हवा का संकट जारी है. CPCB के अनुसार, कई इलाकों में AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया है.

जहांगीरपुरी – 388 AQI

रोहिणी – 383 AQI

आनंद विहार – 386 AQI

वज़ीरपुर – 380 AQI

आरके पुरम – 371 AQI

नेहरू नगर – 376 AQI

10:46 AM (21 मिनट पहले)

Delhi Air Quality: AIIMS में AQI 377

Posted by :- Aman

दिल्ली में कुछ इलाकों में स्मॉग का असर देखने को मिला है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, AIIMS में AQI 377 दर्ज किया गया.यह स्तर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

 

10:44 AM (23 मिनट पहले)

Delhi Weather Live: जानें दिल्ली-NCR का मौसम

Posted by :- Aman

21 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 22°C से 24°C और न्यूनतम तापमान 06°C से 08°C के बीच रहने की संभावना है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा और अधिकतम तापमान दिल्ली में सामान्य से काफी ऊपर (3.1 से 5.0) रहेगा.

