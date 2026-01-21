scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल में मालदा बॉर्डर से अरेस्ट किए गए 5 बांग्लादेशी नागरिक, चुनाव से पहले सियासी घमासान

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास पुलिस ने पांच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर हुई कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया. घटना ने चुनाव से पहले सीमा सुरक्षा और घुसपैठ को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है.

Advertisement
X
बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट में पेश किया गया और जांच चल रही है. (फोटो-ITG)
बांग्लादेशी नागरिकों को कोर्ट में पेश किया गया और जांच चल रही है. (फोटो-ITG)

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक पांच बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है. यह कार्रवाई हबीबपुर थाना क्षेत्र में की गई, जहां स्थानीय लोगों ने संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां देख पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार बांग्लादेशी नागरिकों को मौके से हिरासत में ले लिया.

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों की पहचान भीम राय, रतन राय, शिपोन राय और दुर्जय मंडल के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, ये सभी बांग्लादेश के राजशाही जिले के गोदागरी इलाके के रहने वाले हैं. पांचवां आरोपी मोहम्मद अजहर अली है, जिसे बीएसएफ की 88वीं बटालियन ने आगरा-हरिश्चंद्रपुर सीमा क्षेत्र से पकड़ा और बाद में स्थानीय पुलिस को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: केंद्र ने NIA को सौंपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच, पूरे सिंडिकेट और मनी ट्रेल की होगी पड़ताल

सम्बंधित ख़बरें

पश्चिम बंगाल: SIR नोटिस बना तनाव की वजह, मुर्शिदाबाद में गई शख्स की जान
चुनाव अधिकारियों के सामने पेश हुए मोहम्मद शमी
SIR हियरिंग में पहुंचे मोहम्मद शमी, बोले- 25 साल से यहां रह रहा, दोबारा बुलाएंगे तो...
एक नाम, एक ही नंबर और 9 राज्यों का सफर...वो ट्रेन जो एक साथ 3 जगह दिखती है!
mamata banerjee supporters
बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को किस आधार पर टीएमसी अपनी जीत मान रही है?
शादी वाले दिन दूल्हे को जाना पड़ा ऑफिस. (Photo: Representational )
दुल्हन करती रही मंडप में इंतजार, दूल्हे को जाना पड़ा सरकारी काम से ऑफिस- VIDEO

सभी आरोपियों को सोमवार को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया. पुलिस यह जांच कर रही है कि ये लोग सीमा पार कैसे पहुंचे और इनके भारत आने का उद्देश्य क्या था. शुरुआती जांच में अवैध घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच की जा रही है.

Advertisement

बीजेपी ने टीएमसी पर हथियारों का जखीरा जमा करने का आरोप लगाया

इस घटना ने चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को भी गर्मा दिया है. दक्षिण मालदा से बीजेपी प्रवक्ता अमलान भादुरी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल चुनाव को देखते हुए हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है और सीमा सुरक्षा में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन सीमा पर अवैध गतिविधियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं.

टीएमसी ने आरोपों का किया खंडन

वहीं, तृणमूल कांग्रेस नेता कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने दावा किया कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अवैध घुसपैठ, अपराधियों और हथियारों की तस्करी पर नजर रखे हुए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: झारखंड के व्यक्ति पर कर्नाटक में बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में हमला, भीड़ ने बुरी तरह पीटा

हबीबपुर पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और सीमा से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इस घटना के पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement