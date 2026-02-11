महुआ मोइत्रा-प्रशांत किशोर फर्जी चैट केस: बंगाल पुलिस की नोएडा में दबिश, आरोपी फरार

TMC सांसद महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर के फर्जी चैट वायरल करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस आरोपी सुरजीत दासगुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंची थी, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका.

पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपी के नोएडा स्थित पते की पुष्टि करने के बाद थाना फेज-2 क्षेत्र की लोटस पनाश सोसाइटी पहुंची थी. नोएडा पुलिस के मुताबिक, बंगाल पुलिस CJM कोर्ट, नदिया (पश्चिम बंगाल) की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट की तामील कराने नोएडा आई थी. नोएडा पुलिस ने बताया कि उनकी टीम ने बंगाल पुलिस को पूरा सहयोग दिया.

बंगाल पुलिस के आते ही नोएडा थाना फेज-2 पुलिस भी तुरंत हरकत में आई. चौकी प्रभारी सेक्टर-110 टीम के साथ सोसाइटी में पहुंचे. थाना प्रभारी ने फोर्स के साथ आरोपी सुरजीत दासगुप्ता के फ्लैट में दबिश दी, लेकिन आरोपी मौके पर नहीं मिला. ऐसे में पुलिस ने आरोपी की पत्नी को वारंट की जानकारी दी. पुलिस ने आसपास आरोपी की तलाश की, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली सकी.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कुछ दिनों पहले टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर के चैट के फर्जी स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे. तब महुआ मोइत्रा ने इसे लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

महुआ मोइत्रा ने दी थी चेतावनी

महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था, 'हरदीप सिंह पुरी आप अपने 'लोगों' को बता दीजिए कि X पर फर्जी कंटेंट डालने के लिए उनके खिलाफ जल्द से जल्द FIR दर्ज की जाएगी और BNS के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. यौन अपराधियों के साथ मिलीभगत करने वाले मौकापरस्त गुंडे भारत को फख्र महसूस नहीं कराते.'

