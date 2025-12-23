scorecardresearch
 
'10 बार बुलाएंगे तो आना पड़ेगा', सीतापुर में राशन कार्ड बनवाने आई महिला से बोलीं SDM, देखें- VIDEO

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एसडीएम बिसवां और एक महिला फरियादी के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है. राशन कार्ड से पति का नाम हटवाने को लेकर महिला ने एसडीएम पर लापरवाही और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं. इस बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

सीतापुर में महिला और एसडीएम की बहस का वीडियो वायरल (Photo: Screengrab)
Uttar Pradesh News: सीतापुर जिले की बिसवां तहसील में एसडीएम शिखा शुक्ला और एक महिला फरियादी के बीच राशन कार्ड संशोधन को लेकर जमकर नोकझोंक हुई. महिला का आरोप है कि पति का नाम हटवाने के लिए बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद एसडीएम ने काम नहीं किया और उसे बार-बार आने को मजबूर किया. 

एसडीएम ने कथित तौर पर महिला से कहा कि दस बार बुलाने पर भी उसे आना पड़ेगा. इस पूरी तकरार के दौरान महिला ने एसडीएम चैंबर में ही वीडियो बना लिया, जिस पर अधिकारी ने कड़ी आपत्ति जताई. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है.

वायरल वीडियो में महिला अपनी आपबीती सुना रही है. उसका दावा है कि उसने राशन कार्ड में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अधिकारी उसे दौड़ा रहे हैं. जब महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो एसडीएम शिखा शुक्ला ने उसके आरोपों को सिरे से नकार दिया. इसी दौरान महिला ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया. एसडीएम ने चैंबर के भीतर वीडियो बनाने को गलत ठहराया और अपनी सफाई भी दी.

एसडीएम ने साधी चुप्पी, वीडियो में दी सफाई

घटना के संबंध में जब एसडीएम शिखा शुक्ला से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. हालांकि, वायरल वीडियो में वह खुद सामने आकर अपनी बात रखती नजर आ रही हैं. 

