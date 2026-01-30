scorecardresearch
 
लखनऊ: पति ने मजाक में कहा 'बंदरिया' तो नाराज हो गई पत्नी, फांसी लगाकर दे दी जान

लखनऊ के इंदिरा नगर में पति द्वारा मजाक में 'बंदरिया' कहे जाने से आहत होकर तनु नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. चार साल पहले प्रेम विवाह करने वाली तनु मॉडलिंग की शौकीन थीं. परिजनों के मुताबिक, हंसी-मजाक के दौरान हुई इस टिप्पणी से नाराज होकर उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया.

लखनऊ की तनु ने किया सुसाइड (File Photo)
लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति के एक मजाक के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. राहुल श्रीवास्तव ने जब पत्नी को बुलाने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने खिड़की से झांककर देखा. अंदर पत्नी रोशनदान में कपड़े का फंदा लगाकर लटकी हुई थी. आनन-फानन में उसे फंदे से उतारकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

मृतका की पहचान सआदतगंज लकड़मंडी की रहने वाली तनु सिंह के रूप में हुई है. तनु ने चार साल पहले इंदिरानगर तकरोही निवासी राहुल श्रीवास्तव से लव मैरिज की थी. दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी और परिवारों की सहमति के बाद शादी हुई थी. राहुल ऑटो चालक है और दोनों इंदिरा नगर में साथ रह रहे थे.

परिजनों के मुताबिक, बुधवार शाम परिवार सीतापुर से एक रिश्तेदार के घर से लौटकर आया था. घर में सभी लोग हंसी-मजाक कर रहे थे, इसी दौरान राहुल ने मजाक में तनु को 'बंदरिया' कह दिया. इस बात से तनु बेहद आहत हो गई और नाराज होकर अपने कमरे में चली गई. परिजनों को लगा कि वह कुछ देर में सामान्य हो जाएगी, लेकिन करीब एक घंटे बाद खाने के लिए आवाज देने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया.

तनु की बहन अंजलि ने बताया कि तनु को मॉडलिंग का शौक था और वह इसे लेकर काफी संवेदनशील रहती थी. पुलिस का कहना है कि फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

मृतका की बहन ने बताई पूरी कहानी 

मृतका की बहन अंजली के अनुसार, बुधवार शाम परिवार के लोग सीतापुर से एक रिश्तेदार के घर से लौटे थे. घर पहुंचने के बाद सभी लोग कमरे में बैठकर हंसी-मजाक कर रहे थे. इसी दौरान तनु के पति राहुल ने मजाक में उसे 'बंदरिया' कह दिया, जिससे वह नाराज होकर दूसरे कमरे में चली गई.

राहुल के मुताबिक वह ऑटो चालक है. बुधवार दोपहर वह, पत्नी तनु, साली अंजली और उसका बेटा अभय घर में हंसी-मजाक कर रहे थे. इसी दौरान अंजली के साथ मिलकर तनु का मजाक उड़ाया गया, जिससे वह आहत हो गई और दूसरे कमरे में चली गई. इसके बाद राहुल खाना लाने बाहर चला गया.

कुछ देर बाद जब वह लौटा तो उसने अंजली से तनु को बुलाने के लिए कहा. अंजली जब कमरे में गई तो दरवाजा भीतर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला. इस पर खिड़की से झांककर देखा गया, जहां तनु कपड़े के फंदे से लटकी हुई मिली. यह देखकर अंजली की चीख निकल गई.

शोर सुनकर राहुल और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. दरवाजा तोड़कर तनु को फंदे से उतारा गया और आनन-फानन में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लियर कर दिया. तनु को मॉडलिंग का शौक था.

---- समाप्त ----
