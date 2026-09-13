500 के नकली नोट, दो आरोपी और 2.38 लाख की फेक करेंसी... गुजरात में SOG की रेड में खुल गई कहानी

गुजरात के बनासकांठा में नकली नोटों के मामले में SOG ने बड़ी कार्रवाई की है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने छापेमारी कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक, इनके पास से 500 रुपये के नकली नोट मिले. कुल करीब 2 लाख 38 हजार रुपये की फर्जी करेंसी बरामद हुई है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये नोट आए कहां से और इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा.

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मामला बनासकांठा जिले की कांकररेज तहसील के शिहोरी का है. बनासकांठा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को नकली करेंसी से जुड़ी जानकारी मिली थी. इसके बाद SOG की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की. पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान दो लोगों को पकड़ा गया. इनके कब्जे से 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए.

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बरामद नकली करेंसी की कुल कीमत करीब 2.38 लाख रुपये है. नकली नोटों की इतनी बड़ी बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है. दो आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि नकली नोट आखिर इन तक पहुंचे कैसे?

क्या दोनों आरोपी खुद नकली नोट तैयार करते थे? या फिर उन्हें ये नोट किसी दूसरे व्यक्ति या गिरोह से मिले थे? पुलिस अब नकली करेंसी के सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि शिहोरी तक इन नोटों की सप्लाई कैसे हुई. SOG इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों आरोपी नकली नोटों को बाजार में चलाने की तैयारी में थे या फिर इन्हें किसी और जगह पहुंचाया जाना था.

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पुलिस नकली नोटों की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी है. जांच में यह देखा जा रहा है कि इस मामले में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं. कहां से नकली नोट तैयार हुए? उन्हें यहां तक किसने पहुंचाया? और आखिर इन्हें आगे कहां खपाने की तैयारी थी? इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं.

नकली नोटों की बरामदगी की खबर जैसे ही शिहोरी में फैली, लोगों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई. कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद शिहोरी पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई. लोगों के बीच यह चर्चा रही कि आखिर इतने नकली नोट इलाके तक कैसे पहुंच गए. फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बनासकांठा एसपी प्रशांत शुम्बे ने कहा कि पुलिस बरामद नकली नोटों और आरोपियों से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है.

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