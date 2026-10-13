scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'शाम 7 बजे के बाद कोई कुंडी खटखटाए तो कांप जाती है रूह', 6 महीने के भीतर तीन सगे भाइयों की मौत, सहमे हुए जी रहे पड़ोसी

Kanpur Wajidpur Ghost Mystery: कानपुर के वाजिदपुर में 6 महीने के भीतर तीन भाइयों के सुसाइड से हड़कंप. भूत-प्रेत के डर से सहमे पड़ोसी बोले- शाम 7 बजे के बाद कुंडी खटखटाने पर भी लगता है डर. देखें पूरी ग्राउंड रिपोर्ट...

Advertisement
X
रामशंकर के तीनों बेटों की रहस्यमयी मौतों से सहमा पूरा गांव.(Photo:ITG)
रामशंकर के तीनों बेटों की रहस्यमयी मौतों से सहमा पूरा गांव.(Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के वाजिदपुर इलाके से एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे इलाके के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. महज छह महीने के भीतर एक ही घर के तीन सगे भाइयों की रहस्यमयी तरीके से हुई आत्महत्या ने भूत-प्रेत और अंधविश्वास के साये की चर्चाओं को हवा दे दी है. इस अजीबोगरीब सिलसिले के बाद से पूरे गांव और आसपास के पड़ोसियों में भारी दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि अब शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं और किसी के कुंडी खटखटाने पर भी डर लगने लगता है.

यह पूरा खौफनाक वाकया कानपुर के वाजिदपुर निवासी रामशंकर के परिवार से जुड़ा है. परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब एक-एक करके उनके तीनों युवा बेटों ने अपनी जान गंवा दी:

सबसे छोटे भाई अमन ने सबसे पहले पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी. मौत से पहले उसने परिजनों से कहा था कि उसे उसका भाई अपने पास बुला रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Kanpur Brothers Suicides
'भैया कहते हैं तुम भी आ जाओ...', कानपुर में 3 सगे भाई करते गए खुदकुशी
BJP Backward Class Morcha Minister Ramesh Yadav (Photo-ITG)
कानपुर: BJP नेता के हाथ-पैर बांधकर घर से कैश और जेवर ले उड़े लुटेरे!
kanpur thief steals 18 kg silver
सिर्फ 9 मिनट में 18 KG चांदी चुरा ले गया चोर, VIDEO देख पुलिस भी हैरान
Accused Sub-Inspector and Constable suspended (Photo-ITG)
रेस्टोरेंट में हुक्का नहीं मिला तो काटा बवाल! दारोगा-सिपाही सस्पेंड
Woman Throws 14-Month-Old Daughter Off Roof, Jumps Herself After Anniversary Dispute; Dies During Treatment
शादी की सालगिरह पर विवाद, मां ने मासूम बेटी को फेंका, फिर खुद भी कूदी

इसके करीब 6 महीने पहले मझले भाई गोविंद ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. परिजनों के मुताबिक, गोविंद को भी सपने में भूत-प्रेत और अजीब चीजें दिखाई देती थीं.

इस सिलसिले की आखिरी कड़ी में, बीती 10 जुलाई को रामशंकर के सबसे बड़े बेटे विकास निषाद ने भी घर की दूसरी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया.

यह भी पढ़ें: 'भैया सपने में आते हैं, कहते हैं तुम भी आ जाओ...', कानपुर में 3 सगे भाई करते गए खुदकुशी

Advertisement

पड़ोसियों और परिजनों के मुताबिक, विकास अपनी बहन और आसपास के लोगों से अक्सर कहता था कि उसके दोनों मृत भाई उसे सपने में अपने पास बुला रहे हैं.

परिवार ने इस दौरान तांत्रिकों से झाड़-फूंक भी कराई और डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर मा माजरा क्या है.

पूरे गांव में दहशत, शाम 7 बजे बंद हो जाते हैं दरवाजे

इन तीन भाइयों की लगातार हुई रहस्यमयी मौतों के बाद पूरे वाजिदपुर गांव में सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ है. दिन के उजाले में तो लोग रामशंकर के घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर इस सनसनीखेज घटना की चर्चा करते नजर आते हैं, लेकिन रात होते ही हालात बदल जाते हैं.

जब स्थानीय मीडिया और पड़ोसियों से बात की गई, तो उनका दर्द और डर साफ झलकता दिखा. पड़ोसियों का कहना है कि विकास मरने से पहले जिस तरह की बातें करता था, उससे सभी डरे हुए हैं. देखें VIDEO:- 

लोगों का कहना है, ''हम करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा. शाम के 7 बजते ही हम लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं. अगर कोई गलती से कुंडी भी खटखटा दे, तो दिल दहल जाता है और डर लगने लगता है कि आखिर इस घर और इलाके में चल क्या रहा है.''

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    घर में अमानवीय कृत्य... प्लंबर पति ने प्राइवेट पार्ट में लौकी डाली, पत्नी अस्पताल में भर्ती |
    Diwali Home Cleaning Tips: दिवाली की सफाई में नहीं टूटेगी कमर! अपनाएं स्मार्ट क्लीनिंग ट्रिक्स, शीशे की तरह चमकेगा हर कोना |
    बच्चों की लड़ाई सुलझाने स्कूल पहुंचे अभिभावक खुद ही भिड़े, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान |
    कोल्हापुर में 1000 फीट गहरी खाई में मिली इंजीनियरिंग छात्रा की लाश, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार |
    मेरठ में डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत, 11 यूनिट ब्लड भी नहीं बचा सका जान, नवजात सुरक्षित |
    'शाम 7 बजे के बाद कोई कुंडी खटखटाए तो कांप जाती है रूह', 6 महीने के भीतर तीन सगे भाइयों की मौत, सहमे हैं पड़ोसी |
    क्या अब जंतर-मंतर पर होगा अगला सियासी रण? देखें खबरदार |
    यूपी के मदरसों में मनाई जाएगी पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम की जयंती, छात्र लगाएंगे विज्ञान प्रदर्शनी |
    यौन उत्पीड़न के आरोपी कांग्रेस सांसद के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन |
    श्रीकृष्ण जन्मभूमि या शाही ईदगाह... विवाद पर हाईकोर्ट में हियरिंग, अब 20 नवंबर को सुनवाई
    Advertisement