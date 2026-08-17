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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने का आरोप, यूपी पुलिस की महिला SI सस्पेंड

यूपी पुलिस की एक महिला सब-इंस्पेक्टर को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया. महिला एसआई सोशल मीडिया पर जिम वर्कआउट, फिटनेस टिप्स और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो शेयर करती थीं.

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पुलिस ने बताया कि वर्दी में सब-इंस्पेक्टर (SI) का कोई वीडियो सामने नहीं आया है.(Photo: Representational )
पुलिस ने बताया कि वर्दी में सब-इंस्पेक्टर (SI) का कोई वीडियो सामने नहीं आया है.(Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश पुलिस की एक महिला सब-इंस्पेक्टर (SI) को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने और विभाग की सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है.

पुलिस ने जानकारी दी कि पुलिस लाइन में तैनात सब-इंस्पेक्टर (SI) अनु, नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जिम वर्कआउट, फिटनेस टिप्स और अपनी निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो शेयर करती थीं. उनके अकाउंट्स से यह भी पता चलता था कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में SI हैं.

यह भी पढ़ें: 'आपका पाप देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी', वंदे मातरम् को लेकर सोनिया गांधी पर बरसे अमित शाह

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बता दें, हाल ही में शेयर किए गए एक वीडियो में QR कोड दिखने के बाद सवाल उठे थे. वीडियो के वायरल होने के बाद, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अविनाश पांडे ने अनु को सस्पेंड कर दिया.

पुलिस ने यह भी साफ किया कि वर्दी में सब-इंस्पेक्टर (SI) का कोई वीडियो सामने नहीं आया है. इस बीच साइबर सेल वीडियो की सच्चाई और अन्य तथ्यों की जांच कर रहा है.

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एसपी (क्राइम) अवनीश कुमार ने कहा कि विभाग की सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण सस्पेंशन का आदेश दिया गया. सब-इंस्पेक्टर (SI) के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

बता दें, कुछ दिन पहले केरलम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तस्वीर और आवाज से छेड़छाड़ कर फर्जी AI वीडियो बनाने और उसके जरिए ठगी की कोशिश का मामला सामने आया था.

आजकल सोशल मीडिया पर डीपफेक और AI वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं. कई बार कुछ वीडियो देखकर असली और नकली की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर कई बार किसी नेता, अभिनेता या आम आदमी को ऐसी बातें या हरकतें करते हुए दिखाया जा रहा है, जो उसने कभी की ही नहीं. ऐसे फर्जी AI-जनरेटेड वीडियो को लेकर सरकार भी लगातार चिंता जता रही है.

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