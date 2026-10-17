scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'UP के आर्थिक विकास को गति दे रही है नारी शक्ति, नाइट शिफ्ट में भी निडर महिलाएं', बोले CM योगी

CM योगी ने कहा कि कहा कि सुरक्षा के विश्वास से प्रेरित होकर आज महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी निडर होकर काम कर रही हैं. महिला श्रम बल भागीदारी का 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक होना इस बात का प्रमाण है कि यूपी की नारी शक्ति, अर्थशक्ति बनकर आर्थिक विकास को नई गति दे रही है.

Advertisement
X
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: PTI)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: PTI)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर मां कालरात्रि के स्वरूप की आराधना की. इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा,  'दुष्टों, असुरों और रक्तबीज जैसी तामसिक शक्तियों का संहार कर धर्म की स्थापना और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली मां कालरात्रि का दिव्य स्वरूप हमें संदेश देता है कि अधर्म, अत्याचार और आतंक का अंत ही न्याय, शांति और निर्भय समाज की स्थापना का आधार है.'

2017 से पहले दंगाइयों और अपराधियों का था आतंक
 
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को आईना दिखाते हुए बताया कि साल 2017 से पहले प्रदेश में रक्तबीज रूपी माफिया, दंगाइयों और अपराधियों के आतंक से पैदा डर और अराजकता के अंधकार ने बहन-बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन की राह में गंभीर बाधाएं खड़ी कर दी थीं. वहीं 9.5 सालों में डबल इंजन सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति ने इन असुरी शक्तियों का दमन कर प्रदेश में कानून का राज और भयमुक्त वातावरण की स्थापना की है.

महिला सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

सम्बंधित ख़बरें

Firozabad 10 Family Members Including 5 Children Suffer Burns After Hot Kheer Spills
मंदिर में भंडारे के लिए ले जा रहे थे खीर, रास्ते में पलटा ई-रिक्शा, 10 लोग झुलसे
ब्लास्ट के बाद गिर गया था मकान. (Photo: Screengrabs)
धमाके के बाद 3 मिनट तक छाया धुआं, CCTV में कैद वाराणसी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट
CM Yogi Adityanath speaks on legal reforms at RMLNLU 5th convocation ceremony.
RMLNLU के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, देखें क्या कहा
पलक झपकते ही कुत्ते को दबोच ले गया तेंदुआ. (Photo: ITG)
आश्रम का गेट, दो कुत्ते और तेंदुआ... जूनागढ़ से मुरादाबाद तक क्या हो रहा है?
सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसके प्रेमी को मिली है फांसी की सजा. (Photo: ITG)
फांसी की सजा के खिलाफ अपील करेगी मुस्कान, जेल में है बेचैन

सीएम योगी ने लिखा कि मिशन शक्ति, इंटीग्रेटेड 1090 हेल्पलाइन, महिला बीट पुलिसिंग और सेफ सिटी परियोजना जैसी पहलों ने बहन-बेटियों के लिए घर की चौखट से लेकर सड़क, शिक्षण संस्थानों व कार्यस्थलों तक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया है. पुलिस रिस्पॉन्स टाइम का साल 2016 के 65 मिनट से घटकर मात्र 5 मिनट रह जाना, प्रदेश में कानून-व्यवस्था की तत्परता और महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है. 

Advertisement

सुरक्षा के विश्वास से प्रेरित होकर नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहीं महिलाएं
 
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुरक्षा के माहौल का जिक्र किया, कहा कि सुरक्षा के इसी विश्वास से प्रेरित होकर आज महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी निडर होकर कार्य कर रही हैं. महिला श्रम बल भागीदारी का 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की नारी शक्ति, अर्थशक्ति बनकर उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति दे रही है.

हर क्षेत्र में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी ने प्रदेश की विकास यात्रा को दी नई ऊर्जा

सीएम ने लिखा कि कृषि, उद्योग, सेवा और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी ने प्रदेश की विकास यात्रा को नई ऊर्जा दी है. यही भागीदारी उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में हुई तीन गुना वृद्धि की यात्रा में भी अहम योगदान दे रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    20 बैकलॉग, जोमैटो एजेंट की नौकरी, पिता का निधन और पायलट बनने का सपना, जानिए हैजिल जेबी की स्टोरी |
    'UP के आर्थिक विकास को गति दे रही है नारी शक्ति, नाइट शिफ्ट में भी निडर महिलाएं', बोले CM योगी |
    त्योहारों में चौखट पर लगाएं इन पत्तों का तोरण, खिंची आएंगी मां लक्ष्मी |
    सऊदी अरब जाने वाली उड़ानों पर ब्रेक! एयर इंडिया ने 24 अक्टूबर तक जेद्दा, रियाद और दम्मम की फ्लाइट्स रद्द की |
    Anirudh-Kavya Love Story: IPL टीम की मालकिन को दुल्हन बनाएंगे अनिरुद्ध, कितना है उम्र का फासला? ऐसी है लव स्टोरी |
    पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एशियन गेम्स के मेडलिस्ट ने बयां किया अपना अनुभव |
    Radhika Ambani Birthday: राधिका अंबानी ने स्टाफ संग काटा बर्थडे केक, सादा पोलका डॉट ड्रेस में दिखीं खूबसूरत, कीमत है बेहद कम |
    अल-नीनो का वो कहर, जब भूख से मर गए लाखों लोग, क्या फिर लौट सकता है ऐसा संकट? |
    दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए अमरदीप ग्रेवाल, ED कर रही जांच |
    भंडारे के लिए ले जा रहे थे गर्म खीर, ई-रिक्शा पलटने से 5 बच्चों समेत एक ही परिवार के 10 लोग झुलसे
    Advertisement