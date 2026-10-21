'बेटी ऐसी-वैसी नहीं, उसे पैसों का लालच नहीं', बोली टाइगर गोलीकांड में गिरफ्तार राधा की मां

फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में हथियारों की आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार सीतापुर की राधा को लेकर पुलिस ने उसके गांव तक जांच का दायरा बढ़ा दिया है. स्थानीय पुलिस मिश्रिख थाना क्षेत्र के कमरसेपुर गांव पहुंची और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई. इस दौरान गांव में राधा को लेकर चर्चा होने लगी. दूसरी ओर राधा की मां मैना अपनी बेटी को निर्दोष बता रही हैं. उनका कहना है कि उनकी बेटी को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है.

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मामला कमरसेपुर गांव का है, जहां की रहने वाली राधा का नाम अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की कथित आपूर्ति के मामले में सामने आया है. आरोप है कि राधा ने एक अन्य महिला के साथ मिलकर हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की आपूर्ति की थी. इस मामले में आजमगढ़ की बबीता का नाम भी सामने आया है. पुलिस ने राधा के गांव पहुंचकर पड़ोसियों से पूछताछ की और उसके बारे में जानकारी जुटाई.

पुलिस की पूछताछ के बीच राधा की मां मैना ने अपनी बेटी का बचाव किया है. उनका कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. बातचीत के दौरान मैना ने बताया कि उन्हें मामले में लगाए गए आरोपों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. उन्होंने अपनी बेटी पर लगाए जा रहे आरोपों को सही मानने से इनकार किया.

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मैना का कहना है कि उनकी बेटी पैसे के लालच में ऐसा काम नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को लेकर जो बातें बताई जा रही हैं, वे उन्हें सही नहीं लगतीं. मां ने आशंका जताई कि उनकी बेटी को किसी तरह के लालच या दबाव के जरिए इस मामले में फंसाया गया हो सकता है. हालांकि, उन्होंने इस संबंध में किसी खास व्यक्ति के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया.

पति से अलग होने के बाद हरियाणा में कर रही थी नौकरी

राधा की मां के मुताबिक, उनकी बेटी अपने पति से अलग होने के बाद हरियाणा में एक कंपनी में नौकरी कर रही है. वह करीब एक साल से वहां काम कर रही है. मां ने बताया कि राधा के तीन बेटे हैं, जो अलग-अलग जगहों पर निजी काम करते हैं. मैना ने बातचीत में परिवार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके बेटे अलग-अलग स्थानों पर काम करते हैं. एक बेटा चेन्नई में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में काम करता है. परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी. मां की बातों से इतना सामने आया कि राधा परिवार से अलग हरियाणा में रहकर नौकरी कर रही थी.

राधा का नाम इस मामले में सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस कमरसेपुर गांव पहुंची. पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ कर राधा और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाई. गांव में पुलिस की मौजूदगी के बाद मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं. हालांकि, पुलिस की पूछताछ में क्या जानकारी सामने आई, इसे लेकर कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है. मामले में राधा पर लगाए गए आरोपों की जांच जारी है. पुलिस की ओर से गांव में की गई पूछताछ का उद्देश्य मामले से जुड़ी जानकारी जुटाना है. दूसरी तरफ, राधा की मां लगातार अपनी बेटी को निर्दोष बता रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है.

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लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया नाम

बता दें, अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इसी मामले में आजमगढ़ की बबीता और सीतापुर की राधा के नाम सामने आए हैं. दोनों पर कथित रूप से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप है. फिलहाल, इस मामले में राधा की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है. पुलिस उसके गांव पहुंचकर पड़ोसियों से पूछताछ कर चुकी है, जबकि उसकी मां ने उसे निर्दोष बताते हुए आरोपों को खारिज किया है. अब मामले में जांच के दौरान सामने आने वाली जानकारियों से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हथियारों की कथित आपूर्ति में राधा की क्या भूमिका थी.



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