बड़े नेताओं से कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड और मुख्तार गैंग... शिवा की डायरी खोलेगी श्रद्धा दुबे के राज?

लखनऊ के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला अब कई सवालों में उलझ गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 10 गंभीर आंतरिक चोटें मिलने, प्रताड़ना के आरोपों और CCTV फुटेज के बीच जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है. इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा शिवा की लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे की हो रही है. शिवा की मां ने श्रद्धा और उसके साथियों पर ब्लैकमेलिंग और हत्या के आरोप लगाए हैं. वहीं, शिवा की डायरी में कथित तौर पर प्रताड़ना का जिक्र मिलने से जांच में एक नया पहलू जुड़ गया है.

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10 गंभीर चोटें, मौत से पहले प्रताड़ना का आरोप

28 साल के कारोबारी शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर 10 गंभीर आंतरिक चोटें मिली हैं. रिपोर्ट में मौत की वजह शॉक और हेमरेज बताई गई है.

नेपाल भाग गई है श्रद्धा. (Photo: ITG)

अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये चोटें किन परिस्थितियों में आईं और शिवा की मौत का पूरा घटनाक्रम क्या था.

शिवा की मां रंजना शर्मा का आरोप है कि श्रद्धा दुबे ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया और उसे ब्लैकमेल किया. परिवार का दावा है कि शिवा को धमकियां भी दी जा रही थीं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

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शिवा की डायरी में क्या-क्या लिखा है?

इस मामले में शिवा की डायरी को अहम माना जा रहा है. सामने आई जानकारी के मुताबिक, शिवा रोज डायरी लिखता था. उसके शरीर पर सिगरेट से जलाए जाने जैसे निशान मिलने का भी दावा किया गया है. परिवार की ओर से प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं. ऐसे में जांच के दौरान डायरी की सामग्री अहम हो सकती है. इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि शिवा किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, क्या उसे किसी तरह का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी मौत से पहले क्या कुछ हुआ था.

बड़े नेताओं और रसूखदार लोगों के नाम लेकर ब्लैकमेलिंग का आरोप

शिवा की मां ने आरोप लगाया है कि श्रद्धा दुबे बड़े नेताओं के नाम लेकर उनके बेटे पर दबाव बनाती थी. परिवार का यह भी दावा है कि शिवा को जेल भिजवाने की धमकी दी जाती थी. पुलिस को श्रद्धा के फ्लैट से कुछ आपत्तिजनक सामान मिलने और चैट की जांच किए जाने की बात भी सामने आई है. इन डिजिटल सबूतों की पड़ताल से यह स्पष्ट हो सकता है कि शिवा और श्रद्धा के बीच किस तरह का संबंध था और क्या उनके बीच पैसों या किसी अन्य मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा था.

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श्रद्धा का कई बड़े नेताओं से भी संबंध सामने आया है. (Photo: ITG)

अंडरवर्ल्ड और मुख्तार अंसारी गैंग से संपर्क का दावा

मामले में श्रद्धा के कथित आपराधिक संपर्कों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा पर मुख्तार अंसारी गैंग से संपर्क होने का दावा कर लोगों पर धौंस जमाने के आरोप लगाए गए हैं. मड़ियांव के हिस्ट्रीशीटर अभिषेक सिंह उर्फ बाबू के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने की भी बात कही जा रही है. हालांकि, तस्वीरें या किसी गैंग से संपर्क का दावा अपने आप में किसी आपराधिक संलिप्तता का प्रमाण नहीं है. पुलिस जांच में इन कथित संपर्कों की वास्तविकता सामने आना बाकी है.

CCTV फुटेज में क्या दिखा?

शिवा की मौत से जुड़े CCTV फुटेज में वह चौथी मंजिल से नीचे गिरता दिखाई देता है. वीडियो में सड़क से गुजर रहा एक राहगीर भी घटना के बाद चौंककर रुकता नजर आता है. एक अन्य फुटेज में कुछ लोग सीढ़ियों से भागते दिख रहे हैं. पुलिस इन वीडियो की जांच कर रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों को समझा जा सके. शिवा की मां की शिकायत पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है.

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श्रद्धा और उसके कथित साथियों की भूमिका, डायरी में लिखी बातों और डिजिटल सबूतों की जांच इस मामले में अहम हो सकती है. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या उसकी डायरी उन घटनाओं की कोई कड़ी जोड़ पाएगी, जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है.



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