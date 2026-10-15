'शिवा का मर्डर नहीं हुआ, मैं सब कुछ सच-सच बताना चाहती हूं...' श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर क्या कहा?

लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने दावा किया है कि शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी. श्रद्धा ने कहा कि वह फरार नहीं हैं और पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान देना चाहती हैं. हालांकि, उनके इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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श्रद्धा दुबे पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है. सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उसने अपने नाम को नेताओं और अधिकारियों के साथ जोड़े जाने पर भी आपत्ति जताई. लोगों से अपील की कि उनके बारे में अफवाहें न फैलाएं और बिना किसी आधार के किसी के साथ उनका नाम न जोड़ें.

श्रद्धा ने वीडियो में कहा, “मैं कहीं गायब नहीं हूं. मैं पुलिस में आकर बयान देना चाहती हूं. जो कुछ भी सच है, मैं पुलिस को सब कुछ सच-सच बताना चाहती हूं.” उन्होंने यह भी कहा कि वह फिलहाल शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं.

वीडियो में श्रद्धा दुबे ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई नेताओं और अधिकारियों के साथ उनका नाम बेवजह जोड़ा जा रहा है. उसने स्पष्ट किया कि किसी के उनके इंस्टाग्राम पर जुड़ने या विज्ञापन से संबंधित संपर्क होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका उससे कोई निजी संबंध है.

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श्रद्धा ने कहा, “मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है. मैं किसी को नहीं जानती हूं. मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज मेरे बारे में अफवाह मत फैलाइए.” श्रद्धा ने लोगों से यह भी अपील की कि किसी महिला के बारे में कुछ भी कहने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और शिवा शर्मा की मौत के मामले में वह अपना पक्ष रखना चाहती हैं.

नेपाल सीमा के पास मिली थी कार

इस मामले में बुधवार को पुलिस ने बताया था कि श्रद्धा दुबे के नाम पर पंजीकृत काली महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रुपईडीहा कस्बे में लावारिस हालत में मिली थी. यह इलाका नेपाल सीमा से करीब एक किलोमीटर दूर है. इसके बाद जांच से जुड़े लोगों ने आशंका जताई थी कि श्रद्धा, उनकी बहन रश्मि दुबे और एक अन्य आरोपी तनवीर अली उर्फ दानिश नेपाल जा सकते हैं. हालांकि, कार मिलने से उनके नेपाल जाने की पुष्टि नहीं हुई थी.

लखनऊ पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे और तनवीर अली समेत आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. मामला शहर के हजरतगंज थाने में दर्ज है.

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कैसे हुई शिवा शर्मा की मौत?

कारोबारी शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को लखनऊ स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शुरुआती तौर पर मामले को दुर्घटना माना गया था, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि शिवा के साथ मारपीट और प्रताड़ना की गई थी और फिर उन्हें इमारत से नीचे फेंक दिया गया. इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में जांच शुरू की.

पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उनकी बहन, चालक और दो अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. मामले से जुड़ी एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसमें दो लोगों के बीच बहस सुनाई देने का दावा किया गया. हालांकि, इस रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई थी और पुलिस की ओर से भी इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया था.

श्रद्धा दुबे ने अब वीडियो जारी कर पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने की इच्छा जताई है. फिलहाल, उनकी ओर से लगाए गए दावों और शिवा शर्मा की मौत की परिस्थितियों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों और पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई से ही हो सकेगी.

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