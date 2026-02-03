scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अविमुक्तेश्वरानंद को अब अयोध्या में नहीं मिलेगी एंट्री', जानिए किसने दे डाली चेतावनी

अयोध्या में संत समाज के भीतर वैचारिक और सियासी तनाव बढ़ गया है. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश न देने का अल्टीमेटम जारी किया है. उन्होंने योगी पर की गई टिप्पणियों को अपमानजनक बताया और माफी की मांग की. साथ ही उनके गौ आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया और गोवंश संरक्षण पर कड़े कानून की जरूरत दोहराई.

Advertisement
X
अयोध्या में अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री बैन की गई है. (Photo: ITG)
अयोध्या में अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री बैन की गई है. (Photo: ITG)

रामनगरी अयोध्या में संत समाज के भीतर सियासी और वैचारिक हलचल तेज हो गई है. जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के बाद अब तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं. उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश न करने देने का स्पष्ट अल्टीमेटम जारी किया है.

क्या बोले जगद्गुरु परमहंस आचार्य?
जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की जा रही अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां अत्यंत निंदनीय हैं. मुख्यमंत्री को औरंगजेब और हुमायूं का बेटा बताना न केवल अशोभनीय है, बल्कि सनातन परंपरा और संत मर्यादा के भी खिलाफ है. उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शब्द वापस लेकर मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगते, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

गाय को लेकर चल रहा आंदोलन राजनीति से प्रेरित बताया?
पीठाधीश्वर ने यह भी आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गाय को लेकर चल रहा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य विपक्ष को लाभ पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग के बावजूद, बछड़ा और बैल के वध पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में ठोस पहल जरूरी है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों से गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने तथा गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की गई.

सम्बंधित ख़बरें

अलंकार अग्निहोत्री वाराणसी विद्या मठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने पहुंचे हैं. Photo ITG
अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री, शंकराचार्य ने बड़ा पद देने का किया था ऐलान
Sanjay Singh, AAP MP, Rajya Sabha
'3 सदस्यों का डेलिगेशन जाए, तीनों BJP...', राज्यसभा में संजय सिंह ने दिया ये चैलेंज
अविमुक्तेश्वरानंद पर मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान. (Photo: ITG)
'सरकार उन्हें शंकराचार्य नहीं...', अविमुक्तेश्वरानंद पर अब मंत्री धर्मपाल सिंह ने साधा निशाना
Kahani 2.0: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर तकरार, जानिए इनकी पूरी कहानी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे स्वामी सदानंद
Advertisement

भगवा पहनकर संत परंपरा को अपमानित करने का आरोप
जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने ग्राम स्तर पर गौ रक्षा की व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. साथ ही, उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर भगवा पहनकर संत परंपरा को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए सभी सनातनियों से उनके बहिष्कार की अपील की जब तक कि वे अपने शब्द वापस नहीं लेते. रामनगरी अयोध्या में इस अल्टीमेटम के बाद संत समाज और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement