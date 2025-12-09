scorecardresearch
 
यूपी के शामली में दंपत्ति ने किया सुसाइड, पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम

शामली जिले के बहावड़ी गांव में पारिवारिक झगड़े के बाद हरियाणा के एक 30 साल के आदमी और उसकी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. बताया जाता है कि दोनों ने ऐसा कदम पारिवारिक झगड़े के चलते उठाया.

शामली में दंपत्ति ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बहावड़ी गांव में पारिवारिक झगड़े के बाद हरियाणा के एक 30 साल के आदमी और उसकी पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि नरेश और उसकी पत्नी सोना कुमारी (28) सोमवार को पास के जंगल में बेहोशी की हालत में मिले.

सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. शामली के पुलिस सुपरिटेंडेंट एन पी सिंह ने बताया कि इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. दावा किया जा रहा है कि नरेश की सास और पत्नी के बीच घरेलू तनाव चल रहा था, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि मौके से जहर की एक बोतल मिली है. नरेश और सोना की शादी को एक साल हो गया था और वे हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले थे. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि दो लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजवाया. इसके बाद जानकारी लगी कि दोनों की अस्पताल में मौत हो गई. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

