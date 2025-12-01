scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अलीगढ़ में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत... पिता ने जताया हत्या का शक, पुलिस कह रही सुसाइड

अलीगढ़ में 28 वर्षीय महिला कांस्टेबल हेमलता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पिता ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस इसे सुसाइड बता रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कोई साफ नतीजा नहीं निकला है.पढ़िए पूरी कहानी.

Advertisement
X
हेमलता की मौत को लेकर परिवार ने बड़ा दावा किया है (फोटो-Social Media/ITG)
हेमलता की मौत को लेकर परिवार ने बड़ा दावा किया है (फोटो-Social Media/ITG)

Aligarh Constable Hemlata Death Case: यूपी के अलीगढ़ जिले में एक 28 साल की महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है. शुरुआती जानकारी में कहा गया कि महिला पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर जान दी है, लेकिन उसके परिवार ने इस बात पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. परिवार उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगा रहा है. पुलिस ने सोमवार को इस घटना की पुष्टि की है. 

अलीगढ़ पुलिस के मुताबिक, मृतका की शिनाख्त कांस्टेबल हेमलता के तौर पर हुई है. रोरावर पुलिस स्टेशन में तैनात हेमलता बन्नादेवी इलाके में किराए के मकान में रहती थीं. शनिवार को उन्हें उनके कमरे में मृत पाया गया. घटना के बाद से पुलिस और परिवार दोनों के अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं.

‘गला घोंटकर मारा, फिर फांसी पर टांगा’
पीटीआई के मुताबिक, हेमलता के पिता करमवीर सिंह आगरा के बैमन गांव में रहने वाले किसान हैं. उन्होंने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के बाद चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती थी. उनका कहना है कि हेमलता को पहले गला घोंटा गया और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया ताकि मामला खुदकुशी जैसा लगे. उनका यह भी कहना है कि वह मानसिक रूप से मजबूत और खुशमिजाज थी. हालांकि, पुलिस के मुताबिक परिवार ने अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है.

सम्बंधित ख़बरें

EOW of Mumbai police raid on Port
मुंबई में 18.33 करोड़ का शिपिंग फ्रॉड! EOW ने भारतीय–विदेशी कंपनियों पर दर्ज किया केस 
Cough Syrup Racket busted
कौन है भोला प्रसाद, जो कोडीन कफ स‍िरप के कारोबार में हुआ अरेस्ट, देखें 
Cough syrup smuggling case: Shubham Jaiswal and his father Bhola Prasad (Photo- ITG)
यूपी: नमकीन और चिप्स की बोरियों में होती थी कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी  
400 से ज्यादा ट्रेडिंग फ्रॉड का खुलासा
ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटालों में करोड़ों का फ्रॉड, साइबराबाद में देश के सबसे बड़े गिरोह का भंडाफोड़  
Delhi Crime
दिल्ली के शाहदरा में सनसनीखेज वारदात, बर्थडे से ठीक पहले युवक की गोली मार कर हत्या 
Advertisement

किराए के मकान में मौत
हेमलता जिस किराए के कमरे में रहती थी, वहीं उसकी लाश फंदे से लटकी मिली. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि कमरा अंदर से बंद था. यह जानकारी डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को दी. उन्होंने कहा कि शुरुआती हालात आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं. हालांकि परिवार की तरफ से उठाए गए सवालों ने मामले को जटिल बना दिया है. घटना स्थल और कमरे की स्थिति पर भी जांच टीम ने कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है.

WhatsApp स्टेटस बना मौत का पहला सुराग
हेमलता की मौत की सूचना पुलिस को उनके एक दोस्त ने दी. उस दोस्त ने हेमलता का WhatsApp स्टेटस देखा, जिसमें लिखा था कि वह खुदकुशी करने वाली है. यह स्टेटस देखकर उसने तत्काल पुलिस को अलर्ट किया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. अंदर हेमलता का शव फंदे से लटका मिला. यह एक अहम कारण है, जिसके आधार पर पुलिस सुसाइड का एंगल मजबूत मान रही है. लेकिन पिता इस स्टेटस पर भी शक जता रहे हैं.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने बढ़ाई परेशानी
बन्नादेवी थाने के प्रभारी निरीक्षक एसपी सिंह ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह का स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया है. रिपोर्ट में न तो हत्या की पुष्टि हुई और न ही आत्महत्या की. यही वजह है कि मामला और उलझ गया है. परिवार हत्या की संभावना जताता है, जबकि पुलिस मौके की स्थिति और स्टेटस मैसेज को आधार बनाकर सुसाइड की ओर इशारा कर रही है. अब मेडिकल टीम से विस्तृत विश्लेषण की भी रिपोर्ट मांगी गई है.

Advertisement

पिता और पुलिस के दावों में टकराव
DIG प्रभाकर चौधरी ने कहा कि घटनास्थल की स्थिति, कमरे का अंदर से लॉक होना और WhatsApp स्टेटस तीनों बातें आत्महत्या की तरफ इशारा करती हैं. पुलिस उसी आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है. दूसरी तरफ पिता का कहना है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से मजबूत थी और किसी भी हालत में ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी. उन्होंने साफ कहा कि वह जल्द पुलिस में लिखित शिकायत भी देंगे. अब सवाल है कि पोस्टमॉर्टम की अस्पष्ट रिपोर्ट के बाद जांच किस दिशा में जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement