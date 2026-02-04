UP: टीबी का इलाज करा रहा मरीज हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर से कूदा, हुई मौत

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में टीबी का इलाज करा रहे 25 साल के एक युवक ने दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. सिटी सर्किल ऑफिसर पंकज पंत ने बताया कि सीतापुर जिले के महोली का रहने वाला अनुज मेडिकल कॉलेज में भर्ती था और पिछले 11 दिनों से टीबी वार्ड में उसका इलाज चल रहा था.

पंत के मुताबिक मरीज की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वाले उसे इलाज के लिए शाहजहांपुर लाए थे. परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि मंगलवार आधी रात के करीब अनुज चुपके से वार्ड से बाहर निकल गया और अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूद गया.

अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है. मेडिकल स्टाफ ने बताया कि एक युवक टीबी के इलाज के लिए आया था और वार्ड में भर्ती था. मंगलवार रात वह वार्ड से चुपके कूद गया और उसकी मौत हो गई.

हॉस्पिटल स्टाफ और परिजनों की जब नजर उसपर पड़ी तो उनके होश उड़ गए. जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया.



