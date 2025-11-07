scorecardresearch
 

4 अक्टूबर को शादी, फिर सीधे जेल! हनीमून से पहले सहारनपुर के डॉक्टर अदील अहमद गिरफ्तार, जानिए क्यों श्रीनगर पुलिस ने लिया एक्शन

यूपी के सहारनपुर में श्रीनगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के आरोप में डॉ. अदील अहमद राठर को गिरफ्तार किया. अंबाला रोड के फेमस हॉस्पिटल में तैनात डॉ. अदील की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई. वह कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर गए थे. स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर भेजा गया है.

सहारनपुर से डॉ. अदील अहमद राठर गिरफ्तार (Photo- ITG)
यूपी के सहारनपुर में श्रीनगर पुलिस ने आतंकी कनेक्शन के आरोप में मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. अदील अहमद राठर को गिरफ्तार किया. आरोप है कि उन्होंने श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाए थे. MBBS डॉक्टर सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल में तैनात थे. श्रीनगर में पोस्टर प्रकरण सामने आने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. CCTV फुटेज में डॉक्टर की पहचान होने के बाद कार्रवाई तेज हुई. पुलिस टीम ने सहारनपुर पुलिस की मदद से डॉक्टर को पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर रवाना कर दिया. 

जांच के दौरान श्रीनगर पुलिस ने पोस्टर लगाए जाने वाले इलाकों के CCTV खंगाले, जिसमें डॉ. अदील पोस्टर चिपकाते दिखे. आरोपी अनंतनाग का रहने वाला है और कुछ दिन पहले छुट्टी लेकर घर गया था, उसी दौरान पोस्टर लगाने की घटना हुई. इसके बाद श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर के पैतृक गांव में परिजनों से पूछताछ की और मोबाइल सर्विलांस के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस की. लोकेशन सहारनपुर में मिलने पर टीम सीधे शहर पहुंची और एसएसपी आशीष तिवारी से मिलकर गिरफ्तारी की अनुमति ली. थाना सदर बाजार में पेशी के बाद अदालत ने ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दी. 

स्थानीय पुलिस के अनुसार, डॉक्टर के खिलाफ सहारनपुर में कोई मामला दर्ज नहीं था. श्रीनगर पुलिस ने मामले का पूरा विवरण और केस नंबर साझा किया है, जिसके तहत आगे की पूछताछ होगी. डॉ. अदील इससे पहले दिल्ली रोड स्थित वी-ब्रॉस हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं. हाल ही में 4 अक्टूबर को उनकी शादी हुई थी और वे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गए थे. लेकिन हनीमून पर जाने से पहले डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई. एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि यह श्रीनगर का मामला है और आरोपी वहां वांछित था. स्थानीय पुलिस ने केवल सहयोग किया और आगे भी जम्मू-कश्मीर पुलिस को जरूरत के मुताबिक मदद दी जाएगी. 

साथ काम करने वालों ने ये बात बताई

फेमस हॉस्पिटल के एडमिन इंचार्ज असलम जैदी के अनुसार, डॉक्टर करीब छह महीने पहले अस्पताल में नियुक्त हुए थे और उनका व्यवहार हमेशा शांत और पेशेवर रहा. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पुलिस हॉस्पिटल के अंदर नहीं आई, बल्कि डॉक्टर दो दिन पहले ही छुट्टी लेकर गए थे और वहीं से उन्हें पकड़ा गया. उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने छुट्टी अपनी मां की तबीयत खराब होने के नाम पर ली थी. अस्पताल का कहना है कि डॉक्टर का वेरिफिकेशन किया गया था और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह वैध था. इस घटना के बाद स्थानीय इंटेलिजेंस भी अलर्ट पर है और बाहर से आने वाले लोगों की जांच प्रक्रिया को सख्त किया जा रहा है. 

पुलिस का बयान

मामले में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ही इस डॉक्टर को अपने साथ पूछताछ और आगे की कार्रवाई के लिए जम्मू ले गई है. स्थानीय पुलिस को डॉक्टर के वांछित होने की जानकारी जम्मू पुलिस से ही मिली. 

गिरफ्तार डॉक्टर असलम जैदी के फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में एमडी मेडिसिन के तौर पर काम करता था. अस्पताल के एडमिन (असलम जैदी) ने बताया कि डॉक्टर 6 महीने से अस्पताल में कार्यरत था और दो दिन पहले अपनी मां की तबियत खराब होने की बात कहकर छुट्टी लेकर गया था. अस्पताल स्टाफ को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी खबरों से मिली. 

एसपी सिटी ने आम लोगों से अपील की है कि बाहर से आकर रहने वाले किसी भी व्यक्ति की अच्छे से जांच करें और नजदीकी पुलिस से वेरिफिकेशन कराएं. जम्मू पुलिस की पूछताछ में ही डॉक्टर के केस और उसके सहारनपुर में रहने की पूरी जानकारी सामने आएगी.  

---- समाप्त ----
    Advertisement