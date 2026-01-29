scorecardresearch
 
रायबरेली में 'हेट स्पीच' पर FIR: बिना परमिशन तलवारें लहराकर निकाली यात्रा, अभिषेक ठाकुर समेत कई यूट्यूबर्स पर केस दर्ज

रायबरेली के शिवगढ़ में आयोजित 'सनातन धर्म यात्रा' में भड़काऊ भाषण और नंगी तलवारें लहराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी और रिद्धिमा शर्मा जैसे चर्चित यूट्यूबर्स समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रायबरेली के शिवगढ़ में मंच से भड़काऊ नारे लगाने का आरोप (Photo- Screengrab)
Uttar Pradesh News: रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र स्थित कुंभी गांव में 21 जनवरी 2026 को बिना अनुमति 'सनातन धर्म यात्रा' निकाली गई, जिसमें भड़काऊ बयानबाजी और हथियारों का प्रदर्शन किया गया. स्थानीय निवासी सत्यम त्रिवेदी की तहरीर पर पुलिस ने अभिषेक ठाकुर, दक्ष चौधरी, रिद्धिमा शर्मा, खुशबू पांडे और डॉ. प्रकाश सिंह समेत कई नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. 

वीडियो में भीड़ के हाथों में नंगी तलवारें और जय श्री राम के नारों के बीच विवादित भाषण दिए गए, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया. पुलिस ने अब बीएनएस की धारा 353 (2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आपको बता दें कि कुंभी गांव में हर साल भागवत के बाद पदयात्रा निकालने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार का आयोजन विवादों में घिर गया. एक निजी स्कूल के पीछे दी गई भड़काऊ बयानबाजी के वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तब प्रशासन की नींद खुली. इन वीडियो में न केवल धार्मिक नारेबाजी हो रही थी, बल्कि सरेआम हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस भड़काऊ कृत्य से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है.

प्रशासन की भूमिका और पुलिस पर सवाल

हजारों की भीड़ और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद बिना अनुमति इतनी बड़ी यात्रा कैसे निकली, यह बड़ा सवाल बना हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, इस आयोजन की कोई आधिकारिक परमिशन नहीं ली गई थी. हैरानी की बात यह है कि वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी भीड़ के साथ चलते दिख रहे हैं. अब स्थानीय लोग पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिन बैनरों के नीचे यह यात्रा निकली, उनमें भाजपा नेताओं के नाम थे, लेकिन कार्रवाई केवल यूट्यूबर्स पर हुई है.

एकपक्षीय कार्रवाई का लगा आरोप

पुलिस ने यूट्यूबर्स और करीब आधा दर्जन अन्य लोगों को तो नामजद किया है, लेकिन आयोजन से जुड़े मुख्य रसूखदार चेहरों पर अब तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया है. क्षेत्र में चर्चा है कि पुलिस ने दबाव में आकर केवल सोशल मीडिया चेहरों को निशाना बनाया है, जबकि आयोजन की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं की थी. फिलहाल, शिवगढ़ पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

---- समाप्त ----
