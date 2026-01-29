scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अयोध्या जेल से 2 कैदी फरार, डीजी ने लिया एक्शन, जेलर समेत 5 कर्मी सस्पेंड

अयोध्या जिला जेल की दीवार फांदकर हत्या के प्रयास और दुष्कर्म के दो आरोपी फरार हो गए. इस बड़ी लापरवाही पर डीजी जेल ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर समेत सात कर्मियों को निलंबित कर दिया है. पुलिस टीमें फरार कैदियों की तलाश में जुटी हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जांच जारी है.

Advertisement
X
अयोध्या जिला जेल से दो कैदी चकमा देकर फरार (Photo- ITG)
अयोध्या जिला जेल से दो कैदी चकमा देकर फरार (Photo- ITG)

अयोध्या जिला जेल से दो कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी निवासी अमेठी और शेर अली निवासी सुल्तानपुर के रूप में हुई है. इनमें से एक कैदी हत्या के प्रयास के मामले में, जबकि दूसरा बलात्कार के गंभीर आरोप में निरुद्ध था. घटना बीते मंगलवार की है. 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों कैदियों ने तन्हाई बैरक की दीवार तोड़कर जेल की बाउंड्री वॉल कूदते हुए फरारी को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जेल प्रशासन अलर्ट हो गया. फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी जेल पीसी मीणा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके तहत वरिष्ठ जेल अधीक्षक यूसी मिश्रा, जेलर जे.के. यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी सहित एक हेड जेल वार्डर और तीन जेल वार्डरों को निलंबित कर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

पत्नी से फोन पर बात करते करते रो पड़े डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह (Photo ITG)
GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का इस्तीफा बना रहस्य, शासन को मिला ही नहीं त्यागपत्र
समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को बरी कर दिया गया है. (Photo: ITG)
अयोध्या गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान बरी, बेकरी शॉप पर चला था बुलडोजर
अयोध्या संभाग के राज्यकर विभाग में तैनात GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह मुश्किल में घिरते नजर आ रहे है. (Photo- ITG)
अयोध्या: GST डिप्टी कमिश्नर की बढ़ी मुश्किलें, नौकरी के लिए फर्जी प्रमाणपत्र की हो रही जांच
Prashant Singh's elder brother, Dr. Vishwajeet Singh (Photo - ITG)
GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत की तहसीलदार बहन ने भी बनवाया फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट?
Allegations of fake disability certificate against Ayodhya deputy commissioner Prashant Kumar Singh
GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार पर बड़ा खुलासा, बड़े भाई ने लगाया ये आरोप

घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, वहीं फरार कैदियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सघन अभियान जारी है.

Advertisement

गौरतलब है इससे पहले बदायूं जेल से दो कैदी भाग गए थे. दोनों कंबल को रस्सी बनाकर दीवार फांदकर फरार हुए थे. हालांकि, बाद में एनकाउंटर के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था. फिलहाल, इस घटना के बाद अब अयोध्या से सामने आए ताजा मामले ने सिक्योरिटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement