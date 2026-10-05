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पहले प्राइवेट पार्ट काटा, फिर चौथे फ्लोर की ओर गया... प्रेमानंद के शिष्य दीपक का सामने आया नया CCTV

मथुरा के वृंदावन स्थित गुरु कृपा कुंज आश्रम में रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की मौत के मामले में नया CCTV सामने आया है. फुटेज में वह कथित तौर पर प्राइवेट पार्ट काटने के बाद सीढ़ियों से चौथी मंजिल की ओर जाता दिख रहा है. दावा है कि इसके तुरंत बाद उसने छलांग लगा दी.

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सुसाइड से पहले सीढ़ियों से जाता दिखा प्रेमानंद का शिष्य. (Photo: Screengrabs)
सुसाइड से पहले सीढ़ियों से जाता दिखा प्रेमानंद का शिष्य. (Photo: Screengrabs)

मथुरा के वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के गुरु कृपा कुंज आश्रम में रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है. अब घटना से जुड़ा एक और CCTV वीडियो सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में दीपक लोधी अपना प्राइवेट पार्ट काटने के बाद सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि इसके तुरंत बाद उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी.

हालांकि, CCTV फुटेज सामने आने के बाद लगाए जा रहे इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. पूरे घटनाक्रम की तस्वीर पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी. फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर दीपक लोधी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया.

प्राइवेट पार्ट काटने के बाद कहां गया दीपक?
सामने आए CCTV फुटेज में दीपक लोधी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह फुटेज उस घटना के बाद का है, जिसमें उसने कथित तौर पर अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया था. इसके बाद उसके चौथी मंजिल तक पहुंचने और वहां से नीचे गिरने की बात कही जा रही है. अगर यह घटनाक्रम जांच में सही पाया जाता है तो यह वीडियो उसकी मौत से पहले के आखिरी पलों की अहम कड़ी साबित हो सकता है.

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मौत के पीछे की वजह अब भी रहस्य
दीपक लोधी ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है. परिवार और उसके करीबियों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. उसकी मौत के बाद से ही आश्रम के बाहर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. लोग मामले की निष्पक्ष जांच और घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं.

9 दिन बाद आया ट्रस्ट का बयान
इस बीच राधा केलि कुंज ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया पर एक अपील जारी की गई है. आश्रम प्रबंधन ने पुष्टि की है कि यह अपील उसी की ओर से जारी की गई है. बयान में कहा गया है कि हाल में हुई घटना से पूज्य महाराज जी और समस्त परिकर अत्यंत आहत हैं. ट्रस्ट ने मृतक के परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है और पुलिस प्रशासन के साथ घटना की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जांच में पूर्ण सहयोग देने की बात कही है.

ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं, साधकों और आम लोगों से अपुष्ट जानकारी, अफवाह और अनुमान के आधार पर आश्रम या पूज्य महाराज जी की छवि को धूमिल करने वाला प्रचार नहीं करने की अपील की है. ट्रस्ट ने भरोसा जताया है कि पुलिस की निष्पक्ष जांच के बाद घटना के वास्तविक तथ्य सामने आएंगे.

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पुलिस जांच पर भी उठ रहे सवाल
घटना के करीब 9 दिन बाद ट्रस्ट की ओर से बयान आने को लेकर भी चर्चा तेज है. सवाल उठ रहा है कि अगर घटना के तुरंत बाद स्थिति स्पष्ट की जाती तो क्या विवाद इतना बढ़ता? दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि आत्महत्या के मामले में अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया.

फिलहाल नया CCTV फुटेज सामने आने के बाद दीपक लोधी की मौत का रहस्य और गहरा गया है. उसने अपना प्राइवेट पार्ट क्यों काटा, चौथी मंजिल तक कैसे पहुंचा और मौत से पहले उसके साथ क्या हुआ, इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे.

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