नोएडा सेक्टर 31 में युवक ने तीन कारों में लगाई आग, आरोपी शोएब खान गिरफ्तार

नोएडा के सेक्टर 31 में एक युवक ने देर रात तीन कारों में आग लगा दी. आरोपी शोएब खान ने पहले एक कार को जलाया, फिर आग फैलकर दो अन्य गाड़ियों तक पहुंच गई. तीनों कारें राख हो गईं. फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी.

युवक ने तीन गाड़ियों में लगाई आग (Photo: Screengrab)
युवक ने तीन गाड़ियों में लगाई आग (Photo: Screengrab)

नोएडा के थाना सेक्टर-20 क्षेत्र के सेक्टर 31 में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक ने खड़ी तीन गाड़ियों में आग लगा दी. घटना सेक्टर 31 के A ब्लॉक में हुई, जहां A पार्क के किनारे खड़ी कारों को निशाना बनाया गया.

जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक शोएब खान ने पहले एक कार में आग लगाई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी दो अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं. कुछ ही मिनटों में तीनों कारें जलकर पूरी तरह राख हो गईं.

युवक ने तीन गाड़ियों में लगाई आग

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. हालांकि कार मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

थाना सेक्टर-20 पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से हिरासत में ले लिया है. पुलिस के अनुसार युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.

---- समाप्त ----
