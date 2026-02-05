रेकी, हाईटेक गैजेट, लॉक ब्रेक और GPS जैमर... मिनटों में उड़ा ले जाते थे लग्जरी कार, ऑन डिमांड करते थे चोरी

नोएडा में एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है, जो ऑन डिमांड लग्जरी कारें चोरी करता था. पुलिस ने इस गैंग के छह आरोपियों को अरेस्ट किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी नोएडा समेत पूरे एनसीआर में महंगी गाड़ियों को निशाना बनाते थे और ऑर्डर मिलने पर चोरी की वारदात को अंजाम देता थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की चार लग्जरी कारें, फर्जी नंबर प्लेट, शीशा तोड़ने के उपकरण और अन्य तकनीकी चीजें बरामद की हैं.

और पढ़ें

यह कार्रवाई थाना सेक्टर-39 पुलिस ने विशेष अभियान के तहत की. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से लग्जरी वाहनों की चोरी में शामिल थे और बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात करते थे. गिरोह के सदस्य पहले अलग-अलग सेक्टरों और पॉश इलाकों में घूमकर गाड़ियों की रेकी करते थे. इसके लिए वे कार का इस्तेमाल टैक्सी की तरह करते थे, ताकि किसी को शक न हो. गैंग के सदस्य ड्राइवर बदल-बदलकर दिन और रात में लोकेशन की निगरानी करते थे.

जांच में सामने आया है कि रेकी के बाद आरोपी टारगेट तय करते थे. इसके बाद की-प्रोग्रामर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से गाड़ी का लॉक सिस्टम तोड़ा जाता था. पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में करते थे, जिससे आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगती थी. चोरी के तुरंत बाद वाहन में GPS जैमर लगा दिया जाता था, ताकि गाड़ी की लोकेशन ट्रैक न हो सके.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कार चोरी करने वाला हाईटेक चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे, दोगुनी कीमत में सप्लाई करता था पुरानी गाड़ी

पुलिस के अनुसार, चोरी की गई लग्जरी कारों को आरोपी राजस्थान, हरियाणा के मेवात क्षेत्र और अन्य राज्यों में ले जाकर बेच देते थे. कई मामलों में गाड़ियों के नंबर बदल दिए जाते थे और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्हें दूसरे राज्यों में चलाया जाता था.

डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार चोरों पर पहले से ही अलग-अलग धाराओं में दर्जनों केस दर्ज हैं. पुलिस अब गैंग से जुड़े अन्य लोगों और गाड़ियों की रिकवरी के लिए भी पूछताछ कर रही है.

पूछताछ में गैंग के काम करने के तरीके, नेटवर्क और खरीदारों से जुड़े अहम इनपुट मिले हैं. इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

अब गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक इस गिरोह ने कितनी गाड़ियों की चोरी की है. बरामद वाहनों के असली मालिकों से संपर्क किया जा रहा है. नोएडा पुलिस का कहना है कि एनसीआर में सक्रिय वाहन चोरी गिरोहों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

---- समाप्त ----