नोएडा: घर में पत्नी से हुआ झगड़ा तो नाले में कूदा युवक, रात भर चला रेस्क्यू; सुबह मिला शव

नोएडा सेक्टर-81 मेट्रो स्टेशन के पास देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक के गंदे नाले में कूदने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-39 पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी. रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुरुवार सुबह करीब छह बजे युवक का शव बरामद कर लिया गया.

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पुलिस के अनुसार, युवक की पहचान रवि (29) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से जैनपुरा, थाना जलेसर, एटा का रहने वाला था और फिलहाल हरौला, थाना फेस-1 क्षेत्र में रह रहा था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पत्नी से विवाद के बाद नाले में कूदने की बात

पुलिस को शुरुआती जानकारी में पता चला कि रवि का अपनी पत्नी से शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कहासुनी के बाद युवक गुस्से में घर से निकल गया और सेक्टर-81 मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गया. इसी दौरान उसने नाले में छलांग लगा दी. घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. डायल-112 के जरिए मिली सूचना के आधार पर थाना सेक्टर-39 पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू कराया.

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नाले में उतरे दमकलकर्मी, घंटों तलाश

नाले की गहराई और पानी के बहाव के कारण युवक की तलाश आसान नहीं थी. फायर सर्विस के कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों के साथ नाले में उतरे और अलग-अलग हिस्सों में युवक को तलाशते रहे. पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करती रही. स्थिति को देखते हुए SDRF और NDRF की टीमों को भी सूचना दी गई. बचाव दल ने नाले के आसपास लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. अंधेरा होने और नाले की स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद युवक की तलाश जारी रखी गई. परिजन और आसपास मौजूद लोग भी इस उम्मीद में रेस्क्यू टीम की गतिविधियों पर नजर बनाए रहे कि शायद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए. लेकिन कई घंटे की तलाश के बाद भी रात तक युवक का पता नहीं चल सका.

सुबह करीब छह बजे मिला शव

रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा. आखिरकार सुबह करीब छह बजे बचाव टीम को युवक का शव नाले में मिला. शव बाहर निकाले जाने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान की प्रक्रिया पूरी की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद युवक के परिवार में मातम पसरा हुआ है. शुरुआती जांच में पत्नी से विवाद के बाद नाले में कूदने की बात सामने आई है. हालांकि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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थाना सेक्टर-39 प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि डायल-112 के माध्यम से युवक के नाले में कूदने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें अन्य बचाव दलों की भी मदद ली गई. पुलिस के मुताबिक, शव बरामद होने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि विवाद के बाद युवक किन परिस्थितियों में नाले तक पहुंचा और उसके बाद वास्तव में क्या हुआ. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद घटना की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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