'मुझे नहीं पता कि...' बहन के ट्रिपल तलाक पर मुनव्वर राना की बेटी उरूसा राना का बयान आया सामने

यूपी की राजधानी लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर ट्रिपल तलाक, मारपीट और घर से निकालने के आरोप लगाए हैं. अब इस मामले में उनकी बहन उरूसा राना का बयान सामने आया है. उरूसा ने पूरे विवाद को पारिवारिक मामला बताते हुए अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही है.

एजेंसी के अनुसार, उरूसा राना ने कहा कि यह पूरा मामला परिवार से जुड़ा है और पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि यह एक फैमिली मैटर है और अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. हिबा मेरी सबसे छोटी बहन है, जिसकी शादी साल 2013 में हुई थी. जहां तक ट्रिपल तलाक की बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. जो भी सच होगा, वह अदालत में सामने आएगा और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे.

बता दें कि हिबा राना की शिकायत पर लखनऊ के सआदतगंज थाने में उनके पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके पति ने उन्हें ट्रिपल तलाक दिया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और घर से बाहर निकाल दिया.

पुलिस के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हिबा राना ने पति पर क्या-क्या आरोप लगाए?

शायर मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने पति सैय्यद मो. साकिब और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी और तीन तलाक देने जैसे आरोप लगाए हैं. हिबा राना का कहना है कि उनकी शादी के समय लाखों रुपये नकद और कीमती जेवर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांगें लगातार बढ़ती रहीं.

आरोप है कि शादी के बाद से ही कभी 20 लाख रुपये नकद तो कभी फ्लैट दिलाने का दबाव बनाया जाता रहा और मांग पूरी न होने पर उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. पीड़िता के मुताबिक, रिश्ता बचाने के लिए कई बार समझौते भी किए गए, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ.

हिबा राना ने आरोप लगाया कि 9 अप्रैल 2025 को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब उनके पति ने गाली-गलौज और मारपीट की, तीन बार तलाक कहकर बाहर निकाल दिया. यह भी आरोप है कि घटना के दौरान दोनों छोटे बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया. सूचना मिलने पर जब उनकी बहन मौके पर पहुंचीं तो विवाद और बढ़ गया. हिबा राना का कहना है कि घटना के बाद से वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्हें धमकियां मिल रही हैं.

