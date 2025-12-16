scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मऊ: मंदिर में भाई-बहन से ऑन कैमरा पूछताछ करने वाली महिला दारोगा पर एक्शन, SP ने थाने से हटाया; जानें पूरा मामला

मऊ के शीतला माता मंदिर में नाबालिग भाई-बहन से ऑन कैमरा पूछताछ करने के मामले में महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह पर एक्शन हुआ है. पूछताछ का वीडियो वायरल होने और कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद एएसपी ने उन्हें तत्काल पद से हटाकर पुलिस ऑफिस से अटैच कर दिया है. यह पूछताछ 'मिशन शक्ति' के तहत की गई थी.

Advertisement
X
वीडियो वायरल होने के बाद मऊ की महिला दारोगा पर एक्शन (Photo- Screengrab)
वीडियो वायरल होने के बाद मऊ की महिला दारोगा पर एक्शन (Photo- Screengrab)

यूपी के मऊ में शीतला माता मंदिर में भाई-बहन से ऑन कैमरा पूछताछ करने और घरवालों को फोन लगवाने के मामले में महिला दारोगा पर एक्शन हुआ है. एएसपी ने महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है. उन्हें पुलिस ऑफिस कार्यालय से अटैच कर दिया है. भाई-बहन से पूछताछ का वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे. 

मिशन शक्ति के तहत की गई थी पूछताछ

आपको बता दें कि वायरल वीडियो की जानकारी के बाद पता चला कि यह घटना मऊ जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर परिसर की है और यह 14 दिसंबर का वीडियो है. महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह ने बताया कि वह 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत अपनी टीम के साथ मंदिर में मौजूद थीं. इसी दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में घूम रही कुछ नाबालिग लड़कियों और उनके साथ मौजूद एक लड़के से पूछताछ की.

सम्बंधित ख़बरें

मंदिर में महिला दारोगा की भाई-बहन से पूछताछ  
A female inspector from Mau interrogates a brother and sister at temple. (Photo - Screengrab)
मंदिर में भाई-बहन से महिला दारोगा ने की पूछताछ, घर पर लगवाया फोन 
हादसे में दो किशोरों की मौत. (Photo: Representational)
बर्थडे पार्टी से लौट रहे दो किशोरों की बाइक ट्रक से टकराई, मौके पर मौत 
आरोपी युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे (Photo: Screengrab)
UP: 'जेल से निकलते ही फिर करूंगा प्यार,' 50 हजार का इनामी 'आशिक' गिरफ्तार  
जांच में जुटी पुलिस.(Photo: Representational)
गैंगस्टर केस में बंद कैदी ने जिला जेल में लगाई फांसी, प्रशासन में मचा हड़कंप 

परिजनों से हुई थी बात

पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि वह अपने भाई के साथ मंदिर आई है. इसपर महिला इंस्पेक्टर ने लड़कियों के परिजनों का मोबाइल नंबर लेकर फोन पर बात की और उनके बारे में जानकारी ली. परिजनों ने पुष्टि की कि लड़की अपने भाई के साथ ही मंदिर गई है और यह बात उनकी जानकारी में थी. लड़कियों के गाज़ीपुर जनपद से आने की बात सामने आई थी.

Advertisement

वायरल वीडियो पर सख्त एक्शन

हालांकि, 'मिशन शक्ति' के तहत जानकारी लेने के बावजूद, पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी मऊ इलामारन जी ने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने महिला थाना प्रभारी मंजू सिंह को उनके पद से हटाकर मऊ पुलिस ऑफिस कार्यालय में अटैच करने का निर्देश दिया.

अधिकारी ने साफ कहा कि अनावश्यक किसी को इस तरह रोककर पूछताछ करना और वीडियो बनाना सही नहीं है. बेवजह किसी को सलाह न दिया जाए. दरअसल, महिला दारोगा ने नसीहत देते हुए फोन पर लड़की के परिजनों से कहा था- 'अकेले क्यों बाहर भेजते हो, कोई गार्जियन साथ भेजा करो.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement