बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को उतारा मौत के घाट, गला काटने का वीडियो भी मिला

मऊ जिले में गला काटकर हुई बुजुर्ग की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में मृतक की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. प्रेमी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या के आरोप में महिला समेत चार गिरफ्तार (Photo: Durga Kinkar Singh/ITG)
मऊ पुलिस ने दो दिन पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है. इस मामले में बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही ससुर की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने प्रेमी, उसके दो दोस्तों और बहू समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है.

यह घटना 1 फरवरी की रात थाना सरायलखंसी क्षेत्र के चिरपाखुर्द गांव में हुई थी. आम के बगीचे में सुबच्चन राजभर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. सुबह परिजनों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा

पुलिस के अनुसार मृतक की बहू पिंकी राजभर का प्रेम संबंध राममिलन राजभर से था. पिंकी का पति विदेश में नौकरी करता है और पिछले दो साल से घर नहीं आया था. जब सुबच्चन को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो उसने बहू को डांटा और विवाद बढ़ गया.

इसके बाद पिंकी ने अपने प्रेमी राममिलन को बताया कि ससुर उसके साथ मारपीट करते हैं. इसी बात पर राममिलन ने अपने दो दोस्तों सुधीर और रोहित के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. आरोपियों ने सुबच्चन को शराब पीने के बहाने गांव के ट्यूबवेल पर बुलाया. वहां तीनों ने मिलकर उसका मुंह दबाया और चाकू से गला काटकर हत्या कर दी. राममिलन ने हत्या का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है.

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार 

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि पूछताछ और मुखबिर की सूचना के आधार पर मामले का खुलासा हुआ है. पुलिस ने मृतक का मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है. चारों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
 

