scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कंबल की रस्सी बनाकर भाग गई थी लड़कियां...वूमेन शेल्टर से फरार पांच बालिकाएं बरामद

मथुरा के राजकीय बाल संरक्षण गृह से कंबल की रस्सी बनाकर फरार हुई पांच नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दो दिन की मशक्कत के बाद सकुशल बरामद कर लिया है. वृन्दावन कोतवाली में मामला दर्ज होने के बाद कई पुलिस टीमें तलाश में जुटी थीं. बरामदगी के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है.

Advertisement
X
वूमेन शेल्टर से फरार पांच बालिकाएं बरामद (Photo: itg)
वूमेन शेल्टर से फरार पांच बालिकाएं बरामद (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित राजकीय बाल संरक्षण गृह (महिला आश्रय सदन) से फरार हुई पांच नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. यह बालिकाएं दो दिन पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए कंबल की रस्सी बनाकर आश्रय सदन से फरार हो गई थीं. इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

मामले को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर वृन्दावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर कई विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं, जिन्हें अलग-अलग संभावित स्थानों पर बालिकाओं की तलाश में लगाया गया. 

लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी और पांचों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. नियमानुसार उन्हें फिर से बाल संरक्षण गृह में रखा गया है. इस संबंध में सीओ सदर पी.पी. सिंह ने बताया कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पांच बालिकाओं के फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थीं.

सम्बंधित ख़बरें

अस्पताल में भर्ती बच्चा.
लखनऊ: मानसिक रूप से विक्षिप्त 2 बालिकाओं की मौत, 14 बच्चे अस्पताल में भर्ती
नवंबर में रिलीज होगी 'नफीसा' फिल्म.
बिहार बालिका गृह कांड पर बनी फिल्म, नवंबर में रिलीज होगी 'नफीसा'
पेट पूजा के लिए बेस्ट हैं ये 5 रेलवे स्टेशन, ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं यात्री
सेवायतों को मंदिर से निकालने पर गोस्वामी समाज में भारी गुस्सा.(Photo:Screengrab)
बांके बिहारी मंदिर में हंगामा, CM के दौरे से पहले गोस्वामियों को निकाला बाहर
Daulatpur village ​​Mathura UP
साइबर ठगी के ल‍िए बदनाम गांव से ही उठी इसके ख‍िलाफ आवाज

उन्होंने बताया कि सभी बालिकाएं सुरक्षित हैं और मामले की जांच की जा रही है कि वे किन परिस्थितियों में और किन कारणों से फरार हुई थीं. इस घटना ने एक बार फिर से राजकीय बाल संरक्षण गृहों की सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement