कंबल की रस्सी बनाकर भाग गई थी लड़कियां...वूमेन शेल्टर से फरार पांच बालिकाएं बरामद

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में स्थित राजकीय बाल संरक्षण गृह (महिला आश्रय सदन) से फरार हुई पांच नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. यह बालिकाएं दो दिन पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए कंबल की रस्सी बनाकर आश्रय सदन से फरार हो गई थीं. इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

मामले को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर वृन्दावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर कई विशेष पुलिस टीमें गठित की गईं, जिन्हें अलग-अलग संभावित स्थानों पर बालिकाओं की तलाश में लगाया गया.

लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी और पांचों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. नियमानुसार उन्हें फिर से बाल संरक्षण गृह में रखा गया है. इस संबंध में सीओ सदर पी.पी. सिंह ने बताया कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पांच बालिकाओं के फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थीं.

उन्होंने बताया कि सभी बालिकाएं सुरक्षित हैं और मामले की जांच की जा रही है कि वे किन परिस्थितियों में और किन कारणों से फरार हुई थीं. इस घटना ने एक बार फिर से राजकीय बाल संरक्षण गृहों की सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.





