स्कूल की फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था 12वीं का छात्र, बाइक डीसीएम से टकराई, मौके पर मौत, दोस्त कोमा में

राजधानी लखनऊ में दर्दनाक सड़क हादसे में 12वीं के छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जो कोमा में चला गया. यह हादसा पीजीआई थाना क्षेत्र के किसान पथ पर उस वक्त हुआ, जब छात्र स्कूल की फेयरवेल पार्टी से लौट रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, मोहनलालगंज स्थित एक स्कूल में 12वीं का छात्र 18 वर्षीय शिवम यादव अपने साथी और एक अन्य सहपाठी के साथ बाइक से लौट रहा था. बाबूखेड़ा के पास सड़क किनारे खड़े डीसीएम से बाइक टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवम यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं उसका साथी जतिन कोमा में है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. तीसरे छात्र को मामूली चोटें आई हैं.

शिवम कल्ली पश्चिम के बाबूखेड़ा यादव गांव का रहने वाला था. वह स्कूल में आयोजित फेयरवेल पार्टी में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था.

शिवम के पिता सुभाष यादव मेडिकल स्टोर में काम करते हैं. शिवम की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया. पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया. देर शाम पिता ने बेटे को मुखाग्नि दी. शिवम अपने परिवार में बड़े भाई सत्यम और दो बहनों में सबसे छोटा था.

पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे के वक्त डीसीएम चालक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर स्टेपनी बदल रहा था. तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक डीसीएम से टकरा गई. फिलहाल इस मामले में परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है.

