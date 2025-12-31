हेलमेट ने किस तरह बचाई स्कूटी सवार की जिंदगी, रोड एक्सीडेंट के इस वीडियो में देखिए इसकी अहमियत

गुजरात में अहमदाबाद के नारणपुरा में स्थित भाविन चौराहे पर रॉन्ग साइड से आ रही कार ने टू व्हीलर सवार और रिक्शा चालक को टक्कर मार दी. यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है. कार की टक्कर से टू व्हीलर चालक दूर जा गिरा. गनीमत रही कि टू व्हीलर चालक हेलमेट पहने था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई. यह सीसीटीवी न सिर्फ हादसे की दर्दनाक कहानी दिखाता है, बल्कि हेलमेट पहनने की अनदेखी करने वालों के लिए एक सख्त सबक भी है.

और पढ़ें

घटना का जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि कार मिराम्बिका रोड की तरफ से आ रही थी, उस समय काफी तेज रफ्तार में थी. कार पहले से ही रॉन्ग साइड में थी. स्पीड में गलत दिशा से आ रही कार को देख लोग भी हैरान रह गए.

यहां देखें Video

कुछ लोग गलत दिशा में आ रही कार को देख साइड में खड़े हो गए. जैसे ही कार भाविन चौराहे पर पहुंची तो कार ने चौराहे से गुजर रहे एक्टिवा चालक और रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. इसमें एक्टिवा सवार 10 फीट दूर जा गिरा. यह पल बेहद डरावना था.

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि गिरते समय स्कूटी सवार का सिर सीधे सड़क की ओर जाता है. ऐसे में यदि उसने हेलमेट न पहना होता, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. यहीं पर हेलमेट की असली अहमियत सामने आती है. स्कूटी सवार ने नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहन रखा था, जिसने उसके सिर को गंभीर चोट से बचा लिया. वीडियो हर दोपहिया वाहन चालक को याद दिलाता है कि सड़क पर एक छोटी सी सावधानी, पूरी जिंदगी बचा सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में बड़ा हादसा... मजदूरों को ले जाने वाली दो ट्रेनें टकराईं, 60 लोग घायल

इस हादसे के सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि टक्कर मारने के बाद कार चालक कुछ दूर जाकर रुकता है, लेकिन बाद में कार लेकर फरार हो जाता है.

अहमदाबाद के बी डिवीजन ट्रैफ़िक पुलिस के मुताबिक, कार मिराम्बिका रोड की तरफ जब भाविन चौराहे पर पहुंची, उस समय रॉन्ग साइड में थी. सीसीटीवी में स्पीड दिख रही है. कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद भाविन चौराहे पर 45 वर्षीय टू व्हीलर चालक और रिक्शा में टक्कर मार दी. फिर कुछ दूर जाकर रुकती दिखाई दी, लेकिन बाद में कार चालक मौके से फरार हो गया. सीसीटीवी के आधार पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की गई है.

---- समाप्त ----