चार साल पहले लव मैरिज, मॉडलिंग का शौक… ‘बंदरिया’ कहे जाने पर खुदकुशी, तनु सिंह की क्या है कहानी?

ये कहानी लखनऊ की है. एक घर में चहल-पहल के बीच हंसी-मजाक चल रहा था. एक युवक मजाक में पत्नी को 'बंदरिया' कह देता है. मॉडल पत्नी को बात चुभ गई और उसने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली. खिड़की से झांककर देखा तो घर के लोग सन्न रह गए. आनन-फानन में परिजन फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. कुछ घंटे पहले तक जिस घर में हंसी मजाक चल रहा था, वहां सन्नाटा था.

यह घटना इंदिरानगर थाना क्षेत्र के तकरोही इलाके की है. पति राहुल श्रीवास्तव ने पत्नी तनु को कमरे से बाहर बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसे अनहोनी की आशंका हुई. राहुल ने खिड़की से झांककर देखा तो तनु रोशनदान में कपड़े के फंदे से लटकी हुई थी. आनन-फानन में उसे नीचे उतारा गया और तत्काल राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कौन थी तनु सिंह

तनु सिंह सआदतगंज लकड़मंडी की रहने वाली थी. चार साल पहले तनु ने राहुल श्रीवास्तव से लव मैरिज की थी. दोनों की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी, प्यार हो गया और फिर परिवारों की सहमति से शादी हो गई. राहुल पेशे से ऑटो चालक है. शादी के बाद दोनों इंदिरानगर में किराए के मकान में रहने लगे.

तनु को मॉडलिंग का शौक था. वह अपने लुक, पहनावे और सोशल मीडिया प्रोफाइल को लेकर काफी सजग रहती थी. परिवार वालों के मुताबिक, वह बेहद संवेदनशील थी. उसके सपने बड़े थे, कुछ अलग करने के.

एक मजाक, जो भारी पड़ गया

परिजनों के अनुसार, घर में सभी लोग हंसी-मजाक कर रहे थे. उसी दौरान राहुल ने मजाक में तनु को 'बंदरिया' कह दिया. तनु को यह बात चुभ गई. वह बिना कुछ कहे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया. करीब एक घंटे बाद जब खाने के लिए बुलाया गया तो कोई जवाब नहीं मिला. फिर वही पल सामने आया, जो किसी भी परिवार के लिए सबसे डरावना होता है.

तनु की बहन अंजलि की आवाज कांप जाती है, जब वह अपनी बहन के बारे में बात करती हैं. वह कहती हैं, तनु बहुत भावुक थी. मॉडलिंग को लेकर वह बेहद संजीदा रहती थी.

इंदिरानगर थाना पुलिस के मुताबिक, मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिजनों की ओर से फिलहाल कोई लिखित शिकायत भी नहीं दी गई है. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है. आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके.

तनु की मौत के बाद कई सवाल हवा में तैर रहे हैं. क्या एक मजाक इतना बड़ा कारण बन सकता है? क्या हम अपने शब्दों की ताकत को समझते हैं? क्या रिश्तों में संवेदनशीलता की कमी जानलेवा साबित हो सकती है? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

