scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेटर नोएडा: तीन बच्चों संग पति-पत्नी ने जहर खाया जहर, दंपति की मौत, बच्चे खतरे से बाहर

ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी ने अपने तीन बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली. इस घटना में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. घटना इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर गांव की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
पति-पत्नी ने बच्चों के साथ खाया जहर (Photo: Representational)
पति-पत्नी ने बच्चों के साथ खाया जहर (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से खुदखुशी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पति पत्नी ने अपने तीन बच्चों के साथ जहर खा लिया. इस दर्दनाक घटना में पति और पत्नी की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

यह मामला ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के सदुल्लापुर गांव का है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग मौके पर जुट गए और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया. जानकारी के अनुसार, पारिवारिक कारणों के चलते पूरे परिवार ने जहर खाया था. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने के पीछे कौन से हालात थे. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

दंपति ने तीन मासूम बच्चों के साथ खाया जहर 

सम्बंधित ख़बरें

Kangaroo Court' Drives Elderly Man to Suicide After Daughter Publicly Shamed in Odisha
ओडिशा: बेटी को सबके सामने पीटा, बेइज्जती से आहत होकर बुजुर्ग ने की खुदकुशी
कोटा में दसवीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी. (Photo: Screengrab)
कोटा में 10वीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी... मां काम से लौटी तो फंदे से लटका मिला
हेल्थ वर्कर ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
UP: मेडिकल कॉलेज में तैनात हेल्थ वर्कर ने की खुदकुशी, सिर में गोली मारकर खुद को उड़ाया
man commits suicide after getting assaulted by lover
शादीशुदा शख्स ने प्रेमिका की प्रताड़ना में की खुदकुशी
हेल्थ वर्कर ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
UP: मेडिकल कॉलेज में तैनात हेल्थ वर्कर ने की खुदकुशी, सिर में गोली मारकर खुद को उड़ाया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर का मुआयना किया और जरूरी जानकारी जुटाई. इसके बाद पति पत्नी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं जहर खाने वाले तीनों बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार तीनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि परिवार ने यह कदम क्यों उठाया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पारिवारिक दबाव था, जिसने पति पत्नी को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement