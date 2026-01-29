ग्रेटर नोएडा: तीन बच्चों संग पति-पत्नी ने जहर खाया जहर, दंपति की मौत, बच्चे खतरे से बाहर

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से खुदखुशी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पति पत्नी ने अपने तीन बच्चों के साथ जहर खा लिया. इस दर्दनाक घटना में पति और पत्नी की मौत हो गई, जबकि तीनों बच्चों को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

और पढ़ें

यह मामला ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के सदुल्लापुर गांव का है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास के लोग मौके पर जुट गए और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया. जानकारी के अनुसार, पारिवारिक कारणों के चलते पूरे परिवार ने जहर खाया था. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने के पीछे कौन से हालात थे. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

दंपति ने तीन मासूम बच्चों के साथ खाया जहर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर का मुआयना किया और जरूरी जानकारी जुटाई. इसके बाद पति पत्नी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं जहर खाने वाले तीनों बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार तीनों बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि परिवार ने यह कदम क्यों उठाया. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पारिवारिक दबाव था, जिसने पति पत्नी को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----