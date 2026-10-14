शिवा शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, भारत-नेपाल सीमा पर मिली श्रद्धा दुबे की SUV, इनामी ऋषभ राय के साथ फोटो वायरल

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है. मामले की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की एसयूवी भारत-नेपाल सीमा से सटे बहराइच जिले के रुपईडीहा क्षेत्र में खड़ी मिली है. बताया जा रहा है कि यह गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी थी. अब गाड़ी मिलने के बाद श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है. दूसरी तरफ, श्रद्धा की 25 हजार रुपये के इनामी ऋषभ राय के साथ तस्वीर सामने आने से भी हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

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जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा दुबे की एसयूवी संख्या UP 32 Q 0111 बहराइच के रुपईडीहा कस्बे में शुक्ला पार्किंग में खड़ी मिली है. बताया जा रहा है कि श्रद्धा 10 अक्टूबर को यहां गाड़ी पार्क करके नेपाल जाने की बात कहकर गई थी. इसके बाद से गाड़ी लेने कोई नहीं पहुंचा. काफी प्रयासों के बाद 14 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे पार्किंग में गाड़ी खड़ी होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद वाहन की पहचान शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की एसयूवी के रूप में हुई. गाड़ी मिलने की सूचना के बाद लखनऊ पुलिस के भी बहराइच पहुंचने की जानकारी है. भारत-नेपाल सीमा के पास गाड़ी मिलने के बाद श्रद्धा के नेपाल जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके नेपाल पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है.

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इनामी ऋषभ राय के साथ श्रद्धा की तस्वीर से बढ़े सवाल

शिवा शर्मा हत्याकांड में एक और अहम बात सामने आई है. आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की 25 हजार रुपये के इनामी ऋषभ राय के साथ तस्वीर सामने आई है. ऋषभ राय अलीगंज का रहने वाला बताया जा रहा है. उसकी पहचान उस शख्स के रूप में बताई गई है, जिसकी शिवा शर्मा को धमकी देने की ऑडियो पहले वायरल हुई थी. ऋषभ राय के साथ श्रद्धा की तस्वीर सामने आने के बाद मामले में दोनों के संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. श्रद्धा और ऋषभ के बीच गहरे ताल्लुकात होने का दावा किया जा रहा है. ऐसे में जांच के लिहाज से इन संबंधों को अहम माना जा रहा है.

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल शिवा शर्मा को पहले दी गई धमकी और उनकी हत्या के बीच संभावित संबंध को लेकर है. सामने आई जानकारी के मुताबिक, ऋषभ राय ने ही शिवा को धमकी दी थी. उसकी धमकी वाली ऑडियो पहले वायरल हो चुकी है. अब श्रद्धा दुबे के साथ उसकी तस्वीर सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. क्या शिवा को दी गई धमकी और उनकी हत्या के बीच कोई कनेक्शन है. क्या श्रद्धा दुबे ने किसी सोची-समझी साजिश के तहत शिवा शर्मा से नजदीकियां बढ़ाई थीं. ये ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे.

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श्रद्धा और ऋषभ के संबंधों की जांच से खुल सकते हैं नए राज

श्रद्धा दुबे की एसयूवी का भारत-नेपाल सीमा के पास मिलना और ऋषभ राय के साथ उसकी तस्वीर सामने आना, दोनों ही घटनाएं हत्याकांड की जांच के लिहाज से अहम हैं. एक तरफ गाड़ी 10 अक्टूबर से पार्किंग में खड़ी होने की जानकारी सामने आई है, तो दूसरी तरफ ऋषभ के साथ श्रद्धा के संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अब जांच में यह पता लगाना अहम होगा कि श्रद्धा दुबे नेपाल जाने की बात कहकर कहां गई थी और एसयूवी पार्किंग में छोड़ने के पीछे क्या वजह थी. साथ ही, ऋषभ राय के साथ उसके संबंधों और शिवा शर्मा को दी गई धमकी के बीच किसी संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की जा सकती है. इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद हत्याकांड से जुड़े नए तथ्य स्पष्ट हो सकते हैं.



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