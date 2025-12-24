भदोही: पुलिस से बचकर भागा इनामी बदमाश गड्ढे में गिरा, घायल हालत में रात भर झाड़ियों में छिपा रहा, फिल्मी है दोबारा गिरफ्तारी की कहानी

Uttar Pradesh Newss: भदोही में सोमवार शाम 25 हजार का इनामी अपराधी शिवम भारती कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. प्रयागराज निवासी शिवम को औराई पुलिस और एसओजी ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया था. पैर में गोली लगने के बावजूद वह पुलिस वाहन में बैठते समय भाग निकला.

इस लापरवाही के कारण दो उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. मंगलवार सुबह वह कोर्ट परिसर की दीवार फांदते समय गहरे गड्ढे में गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे फिर से दबोच लिया.

आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शिवम भारती और उसके साथी मोनू तिवारी को उगापुर नहर के पास मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया था. शिवम के बाएं पैर में गोली लगी थी. जिला अस्पताल में इलाज के बाद उसे शाम को कोर्ट में पेश किया गया. पेशी के बाद लौटते समय वह घायल होने के बावजूद भागने में सफल रहा. चौंकाने वाली बात यह है कि साथ गए पुलिसकर्मियों ने शुरुआत में इस बात को छिपाया, जिसके बाद दो सब-इंस्पेक्टर और एक सिपाही को सस्पेंड कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

रात भर झाड़ियों में छिपा रहा इनामी अपराधी

फरार होने के बाद पुलिस की टीमें रात भर शिवम की तलाश में जुटी रहीं. हकीकत में आरोपी कहीं दूर जाने के बजाय कोर्ट परिसर की झाड़ियों में ही छिपा बैठा था. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे उसने भीड़ का फायदा उठाकर कोर्ट परिसर की पिछली दीवार फांदकर भागने की कोशिश की. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह पास के एक गहरे गड्ढे में गिर गया. इस हादसे में उसका पैर टूट गया और वह बेबस होकर वहीं पड़ा रहा.

मददगारों ने पहुंचाया अस्पताल, पुलिस ने पहचाना

गड्ढे में गिरे शिवम को देख कुछ आम लोग उसे घायल समझकर मदद के लिए आगे आए. वे उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे, तभी कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों की नजर उस पर पड़ गई. पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे पहचान लिया और उसे दोबारा हिरासत में ले लिया गया. बता दें कि शिवम पर हत्या के प्रयास और लूट जैसे 19 गंभीर मामले दर्ज हैं. फिलहाल वह पुलिस की कड़ी निगरानी में है.

