14 किलो गांजा, लग्जरी कार और 4 आरोपी... हरदोई में पुलिस ने तस्करी का खेल पकड़ा

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस ने लग्जरी कार से करीब 14 किलो गांजा बरामद किया है. सुरसा थाना पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद इलाके में चेकिंग अभियान चलाया था. इसी दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली.

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तलाशी के दौरान वाहन के अंदर से करीब 14 किलो गांजा मिला. इसके बाद कार में सवार सभी चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

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पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई रविवार को की गई. सुरसा पुलिस को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर वाहनों की जांच की जा रही थी. इसी दौरान यह कार पुलिस के रडार पर आई और तलाशी में गांजा बरामद हो गया.

सीतापुर के तीन, हरदोई का एक आरोपी

हरदोई के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शालिनी, पंकज और नितिन के रूप में हुई है. तीनों सीतापुर जिले के रहने वाले हैं. चौथे आरोपी की पहचान शिवा के तौर पर हुई है, जो हरदोई का रहने वाला है.

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पुलिस अब चारों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे किस जगह पहुंचाना था. साथ ही पुलिस आरोपियों से तस्करी के पूरे नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

एसपी के मुताबिक, पूछताछ के जरिए इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि बरामद गांजे की सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए की जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं.

गांजा जब्त, आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू

पुलिस ने बरामद करीब 14 किलो गांजे को जब्त कर लिया है. चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस मामले की जांच के साथ आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े कनेक्शन खंगाल रही है.

अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का फोकस गांजे के स्रोत और उसकी तय डिलीवरी लोकेशन का पता लगाने के साथ इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने पर है.

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