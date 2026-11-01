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Makar Tarot Rashifal 1 November 2026: घर में सहजता बढ़ाएंगे, विनम्र रहेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 1 November 2026: महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में हिस्सा लेंगे.  कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे.  उल्लेखनीय कार्यों को बढ़ावा देंगे.  महत्वपूर्ण अवसरों को बढ़ावा देंगे

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capricorn horoscope
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मकर  
पेज आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए औरों पर प्रभाव बनाए रखने और आकर्षक प्रस्तावों को बढ़ाने में सहयोगी है.  परिचितों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.  योग्यता को मान मिलेगा.  सूझबूझ से लोगों को प्रभावित करेंगे.  औरों के विश्वास पर खरे उतरेंगे.  अवसरों को भुनाएंगे.  आत्मविश्वास से कार्यों को गति देंगे.  कारोबारी फैसले लेने में आगे रहेंगे.  महत्वपूर्ण संवाद में प्रभावी रहेंगे. 

निजी प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे.  कामकाजी मामलों में सक्रियता से सभी प्रसन्न होंगे.  तैयारी से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से तालमेल बढ़ाए रखेंगे.  दोस्तों का साथ रहेगा.  महत्वपूर्ण चर्चा संवाद में हिस्सा लेंगे.  कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे.  उल्लेखनीय कार्यों को बढ़ावा देंगे.  महत्वपूर्ण अवसरों को बढ़ावा देंगे.  सहयोग बनाए रखेंगे. 

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी.  खानपान के प्रति सतर्कता रखेंगे.  दिनचर्या नियमित होगी. 
आर्थिक स्थिति: आर्थिकी में तेजी लाएंगे. यात्राओं पर विचार बढ़ाएंगे.  सबसे सामंजस्य रखेंगे. 
रिश्ते: करीबियों से भेंट होगी.  घर में सहजता बढ़ाएंगे.  व्यक्तिगत मामलों में विनम्र रहेंगे. 

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उधार से बचे, खर्च को अनदेखा न करें
अपने दायित्वों को पूरा करेंगे, लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे
व्यर्थ बातों में समय देने से बचेंगे, सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा
भेंट संवाद पर फोकस रहेगा, जोखिम उठाने की सोच होगी
अधिकारी मददगार बने रहेंगे, प्रबंध कार्य गति पाएंगे
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