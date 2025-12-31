गाजियाबाद: रेस्टोरेंट में घुसकर कपल से बदसलूकी, पिटाई भी की, युवक चिल्लाता रहा- मैं हिंदू हूं...

गाजियाबाद के मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने एक प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. वायरल हुए करीब डेढ़ मिनट के इस वीडियो में भीड़ ने कमरे का दरवाजा खुलवाकर युवती को बाहर निकाला और उसके साथ मौजूद युवक की जमकर पिटाई की. स्थानीय लोगों ने युवक का नाम पूछते हुए उस पर थप्पड़ बरसाए. यह घटना कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है, जिस पर पुलिस ने अब संज्ञान लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट के अंदर काफी भीड़ जमा है. जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, एक युवती बाहर आती है जिसे लोग वापस अंदर भेज देते हैं. इसके बाद साथ खड़े युवक को घेरकर लोग दनादन थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं.

युवक से बार-बार उसका नाम पूछा जा रहा है और नाम न बताने पर उसकी पिटाई की जा रही है. करीब 90 सेकंड के इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में पीड़ित युवक बार-बार यह भी कहता है कि उसका नाम लक्ष्य है और वो हिंदू है.

निजता के हनन पर लोगों ने जताई कड़ी आपत्ति

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं. हालांकि, बड़ी संख्या में लोग इस कृत्य को गलत बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि किसी की निजता का इस तरह हनन करना और कानून हाथ में लेकर मारपीट करना पूरी तरह गलत है. युवती की गोपनीयता को सार्वजनिक करने पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस मामले में पुलिस भी हरकत में आ गई है. एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह वीडियो कुछ दिन पुराना है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

