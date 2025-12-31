scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद: रेस्टोरेंट में घुसकर कपल से बदसलूकी, पिटाई भी की, युवक चिल्लाता रहा- मैं हिंदू हूं...

मोदीनगर में एक रेस्टोरेंट के भीतर युवक-युवती को पकड़कर उनके साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है. भीड़ द्वारा युवती की निजता का हनन करने और युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है.

Advertisement
X
गाजियाबाद के रेस्टोरेंट में युवक से मारपीट (Photo- Screengrab)
गाजियाबाद के रेस्टोरेंट में युवक से मारपीट (Photo- Screengrab)

गाजियाबाद के मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने एक प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. वायरल हुए करीब डेढ़ मिनट के इस वीडियो में भीड़ ने कमरे का दरवाजा खुलवाकर युवती को बाहर निकाला और उसके साथ मौजूद युवक की जमकर पिटाई की. स्थानीय लोगों ने युवक का नाम पूछते हुए उस पर थप्पड़ बरसाए. यह घटना कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है, जिस पर पुलिस ने अब संज्ञान लिया है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट के अंदर काफी भीड़ जमा है. जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, एक युवती बाहर आती है जिसे लोग वापस अंदर भेज देते हैं. इसके बाद साथ खड़े युवक को घेरकर लोग दनादन थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Sword distribution by Hindu Raksha Dal in Ghaziabad's Shalimar Garden leads to arrests
गाजियाबाद में तलवार बांटने के आरोप में 10 गिरफ्तार
swords distributed under leadership of Pinky Chaudhary (Photo - Screengrab)
गाजियाबाद में 'हिंदू रक्षा दल' ने तलवारें बांटी, पिंकी चौधरी समेत 16 पर FIR, 10 गिरफ्तार
गायब पैसा वापस करने की मंच से अपील की गई (Photo: Screengrab)
'50 हजार की गड्डी वापस कर दें...', अचानक BJP के मंच से होने लगी अपील
गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की दिनदहाड़े हत्या
हत्या की जांच में जुटी पुलिस (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद मर्डर: रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को सिर में गोली मारकर फरार हुए बदमाश

युवक से बार-बार उसका नाम पूछा जा रहा है और नाम न बताने पर उसकी पिटाई की जा रही है. करीब 90 सेकंड के इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में पीड़ित युवक बार-बार यह भी कहता है कि उसका नाम लक्ष्य है और वो हिंदू है. 

निजता के हनन पर लोगों ने जताई कड़ी आपत्ति

वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं. हालांकि, बड़ी संख्या में लोग इस कृत्य को गलत बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि किसी की निजता का इस तरह हनन करना और कानून हाथ में लेकर मारपीट करना पूरी तरह गलत है. युवती की गोपनीयता को सार्वजनिक करने पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Advertisement

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

इस मामले में पुलिस भी हरकत में आ गई है. एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह वीडियो कुछ दिन पुराना है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement