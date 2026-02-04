बीच वाली लड़की बनी 'डेथ कमांडर': 14 साल की प्राची के इशारे पर तीनों बहनों ने लगाई छलांग, मोबाइल में कैद है 'आखिरी टास्क' का राज

गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में देर रात करीब 2:30 बजे सन्नाटा तब चीखों में बदल गया जब 16, 14 और 12 साल की तीन बहनों ने एक साथ नौवीं मंजिल से मौत की छलांग लगा दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें 'कोरियन लवर' नामक एक टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम की शिकार हुई थीं.

और पढ़ें

पिता चेतन कुमार ने बताया कि बच्चियां काफी समय से यह गेम खेल रही थीं और कल इसका 50वां यानी आखिरी टास्क था. इसी टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने मौत को चुना.

9वीं मंजिल की बालकनी से कूदने के लिए बच्चियों ने दो स्टेप वाली सीढ़ी का सहारा लिया ताकि वे रेलिंग के ऊपर जा सकें. पुलिस जांच में पता चला है कि 14 वर्षीय प्राची (बीच वाली बहन) इस गेम की लीडर थी. वही कमांड देती थी और तीनों हर काम साथ करती थीं.

पुलिस को मौके से एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिस पर सिर्फ 'Mummy Papa Sorry' लिखा था. डीसीपी निमिष पाटिल और एसीपी अतुल कुमार ने बच्चों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. पुलिस अब उस "कंट्रोलर" या लिंक की तलाश कर रही है जिसने बच्चों को यह गेम खेलने के लिए उकसाया. परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डिजिटल स्क्रीन के पीछे उनकी बेटियों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है.

Advertisement

एसीपी अतुल कुमार के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बच्चियों (निशिका, प्राची, पाखी) को लोनी के अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये बच्चियां किसके संपर्क में थीं.

---- समाप्त ----