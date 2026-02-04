scorecardresearch
 
बीच वाली लड़की बनी 'डेथ कमांडर': 14 साल की प्राची के इशारे पर तीनों बहनों ने लगाई छलांग, मोबाइल में कैद है 'आखिरी टास्क' का राज

Ghaziabad Three Sisters Suicide Case: गाजियाबाद के भारत सिटी में तीन सगी बहनों ने 'कोरियन लवर' ऑनलाइन गेम के 50वें टास्क को पूरा करने के लिए 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

'कोरियन लवर' गेम के 50वें टास्क ने ली 3 सगी बहनों की जान.(Photo:AI Image)
गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में देर रात करीब 2:30 बजे सन्नाटा तब चीखों में बदल गया जब 16, 14 और 12 साल की तीन बहनों ने एक साथ नौवीं मंजिल से मौत की छलांग लगा दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें 'कोरियन लवर' नामक एक टास्क-बेस्ड ऑनलाइन गेम की शिकार हुई थीं.

पिता चेतन कुमार ने बताया कि बच्चियां काफी समय से यह गेम खेल रही थीं और कल इसका 50वां यानी आखिरी टास्क था. इसी टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने मौत को चुना. 

9वीं मंजिल की बालकनी से कूदने के लिए बच्चियों ने दो स्टेप वाली सीढ़ी का सहारा लिया ताकि वे रेलिंग के ऊपर जा सकें. पुलिस जांच में पता चला है कि 14 वर्षीय प्राची (बीच वाली बहन) इस गेम की लीडर थी. वही कमांड देती थी और तीनों हर काम साथ करती थीं. 

पुलिस को मौके से एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिस पर सिर्फ 'Mummy Papa Sorry' लिखा था. डीसीपी निमिष पाटिल और एसीपी अतुल कुमार ने बच्चों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं. पुलिस अब उस "कंट्रोलर" या लिंक की तलाश कर रही है जिसने बच्चों को यह गेम खेलने के लिए उकसाया. परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि डिजिटल स्क्रीन के पीछे उनकी बेटियों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है.

एसीपी अतुल कुमार के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों बच्चियों (निशिका, प्राची, पाखी) को लोनी के अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये बच्चियां किसके संपर्क में थीं.

